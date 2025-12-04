Tragiczne odkrycie na Mazowszu. Wszystko wskazuje, że doszło do zbrodni

4 grudnia 2025 20:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W Mrozach pod Mińskiem Mazowieckim doszło do dramatycznego zdarzenia. W czwartek około 12:00 służby zostały wezwane do jednego z domów na terenie miejscowości. Na miejsce przyjechała straż pożarna oraz policja. W środku odnaleziono ciało 51-letniego mieszkańca Mrozów. 

Fot. Warszawa w Pigułce

Informację o prowadzeniu czynności potwierdził prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Zaznaczył, że śledztwo trwa, a wszystkie działania odbywają się pod nadzorem prokuratora.

Na tym etapie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących okoliczności śmierci. Wszystko wskazuje jednak na udział osób trzecich – jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, mężczyzna miał uraz głowy.

Śledczy będą teraz ustalać, co dokładnie wydarzyło się w domu 51-latka i co mogło doprowadzić do jego zgonu. W miejscowości panuje niepokój, a mieszkańcy czekają na oficjalne ustalenia prokuratury.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl