Tragiczne odkrycie na Mazowszu. Wszystko wskazuje, że doszło do zbrodni
W Mrozach pod Mińskiem Mazowieckim doszło do dramatycznego zdarzenia. W czwartek około 12:00 służby zostały wezwane do jednego z domów na terenie miejscowości. Na miejsce przyjechała straż pożarna oraz policja. W środku odnaleziono ciało 51-letniego mieszkańca Mrozów.
Informację o prowadzeniu czynności potwierdził prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Zaznaczył, że śledztwo trwa, a wszystkie działania odbywają się pod nadzorem prokuratora.
Na tym etapie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących okoliczności śmierci. Wszystko wskazuje jednak na udział osób trzecich – jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, mężczyzna miał uraz głowy.
Śledczy będą teraz ustalać, co dokładnie wydarzyło się w domu 51-latka i co mogło doprowadzić do jego zgonu. W miejscowości panuje niepokój, a mieszkańcy czekają na oficjalne ustalenia prokuratury.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.