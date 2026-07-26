Tragiczne odkrycie przy Kanale Żerańskim. Odnaleziono ciało mężczyzny
Spokojne niedzielne przedpołudnie w rejonie Kanału Żerańskiego zostało przerwane przez dramatyczną interwencję służb. W pobliżu kładki w miejscowości Stanisław Pierwszy odnaleziono ciało mężczyzny.
Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe. Działania prowadzą funkcjonariusze Policji, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, a także druhowie z OSP Nieporęt oraz OSP Kąty Węgierskie.
W akcję zaangażowani są również policjanci z jednostki wodnej oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Ich zadaniem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wsparcie działań prowadzonych na wodzie i w bezpośrednim sąsiedztwie kanału.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że odnaleziony mężczyzna miał około 55 lat. Na obecnym etapie nie są znane jego personalia ani przyczyna śmierci.
Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury. Ostateczne ustalenia ma przynieść dalsze postępowanie oraz ewentualna sekcja zwłok.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.