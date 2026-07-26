Tragiczne odkrycie przy Kanale Żerańskim. Odnaleziono ciało mężczyzny

26 lipca 2026 13:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Spokojne niedzielne przedpołudnie w rejonie Kanału Żerańskiego zostało przerwane przez dramatyczną interwencję służb. W pobliżu kładki w miejscowości Stanisław Pierwszy odnaleziono ciało mężczyzny.

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Akcja służb Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Akcja służb Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe. Działania prowadzą funkcjonariusze Policji, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, a także druhowie z OSP Nieporęt oraz OSP Kąty Węgierskie.

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W akcję zaangażowani są również policjanci z jednostki wodnej oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Ich zadaniem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wsparcie działań prowadzonych na wodzie i w bezpośrednim sąsiedztwie kanału.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że odnaleziony mężczyzna miał około 55 lat. Na obecnym etapie nie są znane jego personalia ani przyczyna śmierci.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury. Ostateczne ustalenia ma przynieść dalsze postępowanie oraz ewentualna sekcja zwłok.

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