Tragiczne zdarzenie na Mazowszu. 39-letnia kobieta nie żyje po zderzeniu z tirem

17 kwietnia 2026 11:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na drodze krajowej nr 9, pomiędzy Iłżą a Radomiem, doszło do śmiertelnego wypadku. Zginęła 39-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym. Jej auto zderzyło się z ciężarówką jadącą z naprzeciwka.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Czołowe zderzenie pod Radomiem

Do wypadku doszło przed godziną 8.30 w miejscowości Krzyżanowice. To odcinek drogi, którym codziennie poruszają się setki kierowców – zarówno lokalnych, jak i tranzytowych.

Jak informuje mazowiecka policja, kierująca volkswagenem 39-letnia kobieta zderzyła się z pojazdem ciężarowym marki Man. Służby ratunkowe zostały wezwane natychmiast, jednak kobiety nie udało się uratować. Zginęła na miejscu.

Śledztwo wyjaśni przyczyny tragedii

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do zderzenia. Policja będzie analizować wszystkie dostępne dowody, w tym ślady na jezdni oraz ewentualne nagrania.

Jak podaje mazowiecka policja, na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Śledczy sprawdzają m.in. prędkość pojazdów, stan techniczny oraz możliwe przyczyny zjechania na przeciwległy pas ruchu. Dopiero po zakończeniu tych czynności będzie można jednoznacznie wskazać przyczynę tragedii.

Po wypadku droga krajowa nr 9 została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruchem i wyznaczają objazdy.

Jak przekazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 11.30.

