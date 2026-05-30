Tragiczne zderzenie auta z motocyklem. Nie żyje policjant Komendy Stołecznej

30 maja 2026 11:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek rano na ulicy Puławskiej w Piasecznie doszło do tragicznego zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierowca jednośladu zginął na miejscu. Jak potwierdziła warszawska policja, ofiarą wypadku był funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji – w chwili wypadku nie pełnił służby.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.

Opel i Yamaha zderzyły się na Puławskiej

Do wypadku doszło na ul. Puławskiej w Piasecznie, jednej z głównych tras łączących stolicę z miejscowościami na południe od Warszawy. Samochód osobowy marki Opel zderzył się z motocyklem marki Yamaha. „W wyniku tego zdarzenia młody motocyklista poniósł śmierć na miejscu” – poinformowała w komunikacie policja w Piasecznie.

Kierowca opla był trzeźwy. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia prokuratura.

Warszawska policja potwierdza: to był nasz funkcjonariusz

Informację o tym, że ofiara wypadku była policjantem KSP, potwierdził Jakub Filipiak z biura prasowego warszawskiej policji w rozmowie z portalem Interia. „Nie podajemy więcej informacji na jego temat” – zaznaczył rzecznik. Funkcjonariusz w chwili wypadku nie był na służbie.

Wypadek na Puławskiej wpisuje się w rosnące statystyki zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów na drogach Mazowsza. Maj i czerwiec to miesiące, w których liczba wypadków z udziałem jednośladów gwałtownie rośnie – motocykliści wracają na drogi po zimowej przerwie, a część kierowców samochodów wciąż nie dostosowuje zachowania do obecności jednośladów w ruchu.

