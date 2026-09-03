Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Odnaleziono ciało, na miejscu pracuje prokurator
Tragicznie zakończyły się poszukiwania Witolda Płóciennika, cenionego operatora filmowego. W czwartek, 3 września, w województwie lubuskim odnaleziono ciało mężczyzny podczas akcji prowadzonej w związku z zaginięciem 56-latka. Policja potwierdziła odnalezienie zwłok, a na miejscu rozpoczęły się czynności pod nadzorem prokuratora.
Płóciennik zaginął w sobotę 29 sierpnia w Lubniewicach. Ostatni raz widziano go w rejonie jeziora Lubiąż. Od momentu zgłoszenia zaginięcia trwała szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. W działania zaangażowani byli policjanci, inne służby, grupy ratownicze oraz mieszkańcy. Wykorzystywano między innymi śmigłowiec, łodzie, quady, drony z termowizją, sonary oraz psy służbowe.
Odnaleziono ciało podczas poszukiwań
Informację o odnalezieniu ciała przekazała Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie. Sierżant Martyna Litka poinformowała RMF FM, że na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
Jeszcze dzień wcześniej policja informowała, że poszukiwania trwają bez przerwy. Funkcjonariusze podkreślali, że sprawdzane są zarówno tereny leśne, jak i okolice jeziora, a w akcję włączono specjalistyczny sprzęt pozwalający prowadzić działania z ziemi, wody i powietrza.
Zaginął podczas pobytu w Lubniewicach
Witold Płóciennik przebywał w Lubniewicach w województwie lubuskim. Według przekazywanych wcześniej informacji ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż. Po utracie kontaktu rozpoczęły się poszukiwania, które z każdą kolejną dobą obejmowały coraz większy teren.
Policja publikowała jego rysopis i apelowała do osób, które mogły widzieć zaginionego, o przekazywanie wszelkich informacji. Płóciennik miał około 185 cm wzrostu, siwą brodę i krępą sylwetkę.
Witold Płóciennik był jednym z cenionych polskich operatorów
Witold Płóciennik urodził się 4 stycznia 1970 roku w Zielonej Górze. Ukończył Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej łódzkiej szkoły filmowej i należał do Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych.
Był autorem zdjęć do wielu znanych filmów i seriali. W jego dorobku znalazły się między innymi „Wymyk”, „Za niebieskimi drzwiami”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Zieja”, „Stulecie Winnych”, „Klangor” czy „Idź przodem, bracie”.
Za zdjęcia do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” otrzymał w 2019 roku nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rok później „Zieja”, do której stworzył zdjęcia, zdobyła Złotą Żabę w Konkursie Filmów Polskich podczas EnergaCAMERIMAGE. Płóciennik był również nominowany do Orłów za zdjęcia do filmów „Zieja” i „Mistrz”.
Jego dorobek obejmował zarówno kino fabularne, seriale, jak i produkcje telewizyjne. Jeszcze w ostatnich latach pozostawał aktywny zawodowo, pracując przy kolejnych dużych polskich realizacjach.
Na obecnym etapie służby nie podały publicznie szczegółowych informacji dotyczą
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.