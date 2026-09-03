Wielka promocja w Biedronce. Klienci biorą całe kartony, bo cena mocno spadła
W Biedronce ruszyła promocja na produkt, który wielu klientów kupuje regularnie i często robi zapasy na dłużej. Chodzi o mleko UHT 3,2 proc. marki Mleczna Dolina. Przy spełnieniu warunków akcji cena jednej sztuki spada do 1,49 zł.
Promocja obowiązuje od 3 do 12 września. Aby skorzystać z obniżonej ceny, trzeba kupić jednorazowo 6 kartonów mleka i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przy zakupie sześciu sztuk każda kosztuje 1,49 zł. Oznacza to, że za cały zestaw klient zapłaci 8,94 zł.
Dla porównania, cena jednej sztuki bez karty Moja Biedronka lub poza limitem wynosi 3,29 zł. Sześć kartonów po tej cenie kosztowałoby 19,74 zł. Różnica to aż 10,80 zł na jednym zestawie.
Nic dziwnego, że część klientów robi większe zapasy
Mleko UHT ma długi termin przydatności do spożycia, dlatego przy takiej promocji część kupujących może zdecydować się na zakup większej liczby opakowań od razu. Zamiast jednej czy dwóch sztuk do koszyków trafiają całe zgrzewki i kartony.
Trzeba jednak pamiętać o limicie. Biedronka podaje, że dziennie można kupić maksymalnie 24 sztuki w promocyjnej cenie na jedną kartę Moja Biedronka.
To oznacza maksymalnie cztery zestawy po sześć kartonów dziennie.
Promocja potrwa jeszcze kilka dni
Oferta obowiązuje do 12 września, więc klienci mają jeszcze czas na zakupy. Przy tak niskiej cenie warto jednak liczyć się z tym, że w niektórych sklepach zainteresowanie może być duże, szczególnie przed weekendem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.