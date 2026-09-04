Z ostatniej chwili. Ukraińskie wojsko miało dostać rozkaz wstrzymania ognia

4 września 2026 23:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ukraińscy żołnierze mieli otrzymać polecenie czasowego wstrzymania działań bojowych na całej linii frontu. Jak informuje „Ukraińska Prawda”, powołując się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy oraz wśród dowódców wojskowych, tzw. cisza na froncie ma rozpocząć się o północy z 4 na 5 września.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Według tych doniesień wstrzymanie ognia ma obowiązywać do 8 września do godz. 23.59. Na razie nie pojawiło się jednak oficjalne potwierdzenie tych informacji ze strony władz w Kijowie.

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Ukraińcy mieli dostać polecenie „zachowania ciszy”

Informacje przekazane przez ukraińskie media wskazują, że rozkaz ma mieć charakter czasowy. Nie oznacza to więc zakończenia wojny ani zawarcia formalnego rozejmu pomiędzy Ukrainą i Rosją.

Kluczowe jest również to, że doniesienia dotyczą polecenia wydanego stronie ukraińskiej. Na ten moment brak informacji wskazujących, że analogiczne zobowiązanie podjęły rosyjskie siły.

Dlatego określenie „zawieszenie broni” byłoby na obecnym etapie zbyt daleko idące.

Wysłannicy Trumpa mają propozycję zakończenia wojny

Informacje o możliwej ciszy na froncie pojawiają się w szczególnym momencie. Donald Trump poinformował w piątek, że wysyła Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera do Moskwy i Kijowa.

Prezydent USA przekazał, że jego przedstawiciele mają przedstawić propozycję dotyczącą zakończenia wojny w Ukrainie. Nie podał jednak terminu spodziewanych rozmów.

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W mediach pojawiają się spekulacje, że czasowe powstrzymanie się ukraińskich wojsk od prowadzenia ognia może mieć związek z planowaną misją amerykańskich negocjatorów. Nie ma jednak obecnie oficjalnego potwierdzenia takiego związku.

Najbliższe godziny mogą przynieść odpowiedź

Jeżeli informacje „Ukraińskiej Prawdy” zostaną oficjalnie potwierdzone, czasowa cisza miałaby potrwać cztery dni – od początku 5 września do końca 8 września.

Najważniejsze pozostaje jednak stanowisko Rosji. Jednostronne powstrzymanie działań przez Ukrainę nie oznacza automatycznie, że walki ustaną również po rosyjskiej stronie.

Źródło: „Ukraińska Prawda”, Onet

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