Z ostatniej chwili. Ukraińskie wojsko miało dostać rozkaz wstrzymania ognia
Ukraińscy żołnierze mieli otrzymać polecenie czasowego wstrzymania działań bojowych na całej linii frontu. Jak informuje „Ukraińska Prawda”, powołując się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy oraz wśród dowódców wojskowych, tzw. cisza na froncie ma rozpocząć się o północy z 4 na 5 września.
Według tych doniesień wstrzymanie ognia ma obowiązywać do 8 września do godz. 23.59. Na razie nie pojawiło się jednak oficjalne potwierdzenie tych informacji ze strony władz w Kijowie.
Ukraińcy mieli dostać polecenie „zachowania ciszy”
Informacje przekazane przez ukraińskie media wskazują, że rozkaz ma mieć charakter czasowy. Nie oznacza to więc zakończenia wojny ani zawarcia formalnego rozejmu pomiędzy Ukrainą i Rosją.
Kluczowe jest również to, że doniesienia dotyczą polecenia wydanego stronie ukraińskiej. Na ten moment brak informacji wskazujących, że analogiczne zobowiązanie podjęły rosyjskie siły.
Dlatego określenie „zawieszenie broni” byłoby na obecnym etapie zbyt daleko idące.
Wysłannicy Trumpa mają propozycję zakończenia wojny
Informacje o możliwej ciszy na froncie pojawiają się w szczególnym momencie. Donald Trump poinformował w piątek, że wysyła Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera do Moskwy i Kijowa.
Prezydent USA przekazał, że jego przedstawiciele mają przedstawić propozycję dotyczącą zakończenia wojny w Ukrainie. Nie podał jednak terminu spodziewanych rozmów.
W mediach pojawiają się spekulacje, że czasowe powstrzymanie się ukraińskich wojsk od prowadzenia ognia może mieć związek z planowaną misją amerykańskich negocjatorów. Nie ma jednak obecnie oficjalnego potwierdzenia takiego związku.
Najbliższe godziny mogą przynieść odpowiedź
Jeżeli informacje „Ukraińskiej Prawdy” zostaną oficjalnie potwierdzone, czasowa cisza miałaby potrwać cztery dni – od początku 5 września do końca 8 września.
Najważniejsze pozostaje jednak stanowisko Rosji. Jednostronne powstrzymanie działań przez Ukrainę nie oznacza automatycznie, że walki ustaną również po rosyjskiej stronie.
Źródło: „Ukraińska Prawda”, Onet
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.