W sobotę ludzie ruszą do Biedronki. Cena popularnego produktu spada z 16,99 do 8,99 zł. Tylko jeden dzień
Biedronka przygotowała na sobotę, 5 września, bardzo mocną jednodniową promocję. Mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniu 800 g będzie kosztowało tylko 8,99 zł. Przed obniżką za ten sam produkt trzeba było zapłacić 16,99 zł.
Sieć informuje o 47-procentowej obniżce. Promocja została wyraźnie oznaczona jako oferta dostępna tylko 5 września.
Biedronka obniża cenę aż o 8 zł
Różnica jest naprawdę duża. Zamiast 16,99 zł klienci zapłacą 8,99 zł, czyli zaoszczędzą 8 zł na jednym opakowaniu.
Opakowanie zawiera 800 g mięsa mielonego z szynki wieprzowej marki Kraina Mięs. Po przeliczeniu promocyjna cena wynosi około 11,24 zł za kilogram.
To produkt, który można wykorzystać między innymi do kotletów mielonych, pulpetów, sosu do makaronu, zapiekanek czy farszu. Przy tak dużej przecenie oferta może zainteresować również osoby robiące większe zapasy.
Jest jeden ważny warunek
Promocja obowiązuje wyłącznie w sobotę, 5 września. Na materiale Biedronki znajduje się również informacja, że oferta dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej.
Oznacza to, że przed wyjściem na zakupy warto zwrócić uwagę na dostępność produktu w konkretnej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.