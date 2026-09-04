W sobotę ludzie ruszą do Biedronki. Cena popularnego produktu spada z 16,99 do 8,99 zł. Tylko jeden dzień

4 września 2026 23:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała na sobotę, 5 września, bardzo mocną jednodniową promocję. Mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniu 800 g będzie kosztowało tylko 8,99 zł. Przed obniżką za ten sam produkt trzeba było zapłacić 16,99 zł.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sieć informuje o 47-procentowej obniżce. Promocja została wyraźnie oznaczona jako oferta dostępna tylko 5 września.

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Różnica jest naprawdę duża. Zamiast 16,99 zł klienci zapłacą 8,99 zł, czyli zaoszczędzą 8 zł na jednym opakowaniu.

Opakowanie zawiera 800 g mięsa mielonego z szynki wieprzowej marki Kraina Mięs. Po przeliczeniu promocyjna cena wynosi około 11,24 zł za kilogram.

To produkt, który można wykorzystać między innymi do kotletów mielonych, pulpetów, sosu do makaronu, zapiekanek czy farszu. Przy tak dużej przecenie oferta może zainteresować również osoby robiące większe zapasy.

Jest jeden ważny warunek

Promocja obowiązuje wyłącznie w sobotę, 5 września. Na materiale Biedronki znajduje się również informacja, że oferta dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej.

Oznacza to, że przed wyjściem na zakupy warto zwrócić uwagę na dostępność produktu w konkretnej placówce.

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