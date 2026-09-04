Trump chce pieniędzy od Europy za pomoc Ukrainie. „Będziemy o nie prosić”. Chodzi o gigantyczne kwoty

4 września 2026 22:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Donald Trump zapowiada, że będzie oczekiwał od państw europejskich pieniędzy w związku z pomocą wojskową, którą Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie za prezydentury Joego Bidena. Amerykański prezydent mówi o „setkach miliardów dolarów”, choć nie wskazał konkretnej sumy ani mechanizmu, na podstawie którego Europa miałaby dokonać takiego zwrotu. Informuje o tym Business Insider Polska, powołując się na wpis Trumpa w serwisie Truth Social.

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Prezydent USA Donald Trump przemawia na konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC) w Hilton Anatole 06 sierpnia 2022 r. w Dallas w Teksasie. | Fot. Yousuf_2226 / Shutterstock / Warszawa w Pigułce.
Prezydent USA Donald Trump przemawia na konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC) w Hilton Anatole 06 sierpnia 2022 r. w Dallas w Teksasie. | Fot. Yousuf_2226 / Shutterstock / Warszawa w Pigułce.

Trump chce rozliczenia pomocy dla Ukrainy

Prezydent USA przekonuje, że poprzednia administracja przekazała Ukrainie ogromne ilości amunicji bez pobierania za nią pieniędzy. Jego zdaniem państwa europejskie powinny były ponieść większą część tych kosztów.

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Trump stwierdził, że Europa zapłaciłaby za przekazywane uzbrojenie, gdyby administracja Bidena tego od niej zażądała. Teraz zapowiada, że zamierza upomnieć się o pieniądze.

W swoim wpisie porównał również skalę pomocy udzielonej Ukrainie z amerykańskimi wydatkami związanymi z wojną z Iranem. Według niego wartość wsparcia przekazanego wcześniej Ukrainie była większa.

Mowa o „setkach miliardów dolarów”

Na razie nie wiadomo jednak, jakiej dokładnie kwoty Trump chciałby domagać się od europejskich państw. Prezydent USA nie przedstawił konkretnego wyliczenia.

Spór o rzeczywistą wartość amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy trwa od dawna. Trump przedstawiał wcześniej kwotę sięgającą 500 mld dolarów. Wołodymyr Zełenski podawał natomiast znacznie niższe szacunki – około 100 mld dolarów.

Sama zapowiedź Trumpa nie oznacza więc, że europejskie państwa otrzymały już formalne żądanie zapłaty ani że istnieje uzgodniony sposób odzyskania tych pieniędzy. Na tym etapie jest to deklaracja amerykańskiego prezydenta.

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Trump odniósł się również do zapasów amunicji

W tym samym wpisie prezydent USA odpowiedział na doniesienia dotyczące stanu amerykańskich arsenałów. Zapewnił, że Stany Zjednoczone dysponują bardzo dużymi zapasami amunicji średniej i wysokiej klasy.

Wcześniej pojawiały się informacje o znacznym zużyciu części amerykańskich pocisków przechwytujących, czemu przedstawiciele administracji USA zaprzeczali.

Zapowiedź dotycząca pieniędzy od Europy wpisuje się w wielokrotnie prezentowane przez Trumpa stanowisko, zgodnie z którym europejscy członkowie NATO powinni ponosić większą część kosztów związanych z bezpieczeństwem kontynentu i wsparciem Ukrainy.

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