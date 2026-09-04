Trump chce pieniędzy od Europy za pomoc Ukrainie. „Będziemy o nie prosić”. Chodzi o gigantyczne kwoty
Donald Trump zapowiada, że będzie oczekiwał od państw europejskich pieniędzy w związku z pomocą wojskową, którą Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie za prezydentury Joego Bidena. Amerykański prezydent mówi o „setkach miliardów dolarów”, choć nie wskazał konkretnej sumy ani mechanizmu, na podstawie którego Europa miałaby dokonać takiego zwrotu. Informuje o tym Business Insider Polska, powołując się na wpis Trumpa w serwisie Truth Social.
Trump chce rozliczenia pomocy dla Ukrainy
Prezydent USA przekonuje, że poprzednia administracja przekazała Ukrainie ogromne ilości amunicji bez pobierania za nią pieniędzy. Jego zdaniem państwa europejskie powinny były ponieść większą część tych kosztów.
Trump stwierdził, że Europa zapłaciłaby za przekazywane uzbrojenie, gdyby administracja Bidena tego od niej zażądała. Teraz zapowiada, że zamierza upomnieć się o pieniądze.
W swoim wpisie porównał również skalę pomocy udzielonej Ukrainie z amerykańskimi wydatkami związanymi z wojną z Iranem. Według niego wartość wsparcia przekazanego wcześniej Ukrainie była większa.
Mowa o „setkach miliardów dolarów”
Na razie nie wiadomo jednak, jakiej dokładnie kwoty Trump chciałby domagać się od europejskich państw. Prezydent USA nie przedstawił konkretnego wyliczenia.
Spór o rzeczywistą wartość amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy trwa od dawna. Trump przedstawiał wcześniej kwotę sięgającą 500 mld dolarów. Wołodymyr Zełenski podawał natomiast znacznie niższe szacunki – około 100 mld dolarów.
Sama zapowiedź Trumpa nie oznacza więc, że europejskie państwa otrzymały już formalne żądanie zapłaty ani że istnieje uzgodniony sposób odzyskania tych pieniędzy. Na tym etapie jest to deklaracja amerykańskiego prezydenta.
Trump odniósł się również do zapasów amunicji
W tym samym wpisie prezydent USA odpowiedział na doniesienia dotyczące stanu amerykańskich arsenałów. Zapewnił, że Stany Zjednoczone dysponują bardzo dużymi zapasami amunicji średniej i wysokiej klasy.
Wcześniej pojawiały się informacje o znacznym zużyciu części amerykańskich pocisków przechwytujących, czemu przedstawiciele administracji USA zaprzeczali.
Zapowiedź dotycząca pieniędzy od Europy wpisuje się w wielokrotnie prezentowane przez Trumpa stanowisko, zgodnie z którym europejscy członkowie NATO powinni ponosić większą część kosztów związanych z bezpieczeństwem kontynentu i wsparciem Ukrainy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.