Zacznie się w sobotę rano. Ludzie pobiegną do Biedronki i będą robić zapasy. Cena spada o 47 procent
W sobotę rano w Biedronce może zrobić się tłoczno. Sieć przygotowała jednodniową ofertę na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Mięso mielone z szynki wieprzowej będzie można kupić aż o 47 proc. taniej. Przy większych zakupach oszczędność może być naprawdę odczuwalna.
Mięso mielone za 8,99 zł. Oferta tylko w sobotę
Promocja obowiązuje tylko 5 września. Opakowanie mięsa mielonego z szynki wieprzowej Kraina Mięs o wadze 800 g kosztuje 8,99 zł. To około 11,24 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosiła 16,99 zł za opakowanie, czyli 21,24 zł/kg. Oznacza to, że na jednym opakowaniu klient zostawia w portfelu 8 zł.
Przy zakupie trzech opakowań oszczędność wynosi już 24 zł, a pięciu — 40 zł. Nic więc dziwnego, że taka oferta może zainteresować osoby, które kupują mięso na zapas i część porcji zamrażają.
Klienci mogą robić zapasy
Mięso mielone jest produktem, który łatwo podzielić na mniejsze porcje i zamrozić. Można wykorzystać je później m.in. do kotletów mielonych, pulpetów, gołąbków, sosów czy zapiekanek.
Przy 47-procentowej obniżce część klientów może więc zdecydować się na zakup kilku opakowań jednocześnie. Osoby zainteresowane promocją powinny jednak pamiętać, że jest to oferta jednodniowa, a dostępność produktu może zależeć od konkretnego sklepu.
Z informacji widocznej w ofercie wynika również, że promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.