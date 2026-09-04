Zacznie się w sobotę rano. Ludzie pobiegną do Biedronki i będą robić zapasy. Cena spada o 47 procent

5 września 2026 01:50 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sobotę rano w Biedronce może zrobić się tłoczno. Sieć przygotowała jednodniową ofertę na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Mięso mielone z szynki wieprzowej będzie można kupić aż o 47 proc. taniej. Przy większych zakupach oszczędność może być naprawdę odczuwalna.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Mięso mielone za 8,99 zł. Oferta tylko w sobotę

Promocja obowiązuje tylko 5 września. Opakowanie mięsa mielonego z szynki wieprzowej Kraina Mięs o wadze 800 g kosztuje 8,99 zł. To około 11,24 zł za kilogram.

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Cena przed obniżką wynosiła 16,99 zł za opakowanie, czyli 21,24 zł/kg. Oznacza to, że na jednym opakowaniu klient zostawia w portfelu 8 zł.

Przy zakupie trzech opakowań oszczędność wynosi już 24 zł, a pięciu — 40 zł. Nic więc dziwnego, że taka oferta może zainteresować osoby, które kupują mięso na zapas i część porcji zamrażają.

Klienci mogą robić zapasy

Mięso mielone jest produktem, który łatwo podzielić na mniejsze porcje i zamrozić. Można wykorzystać je później m.in. do kotletów mielonych, pulpetów, gołąbków, sosów czy zapiekanek.

Przy 47-procentowej obniżce część klientów może więc zdecydować się na zakup kilku opakowań jednocześnie. Osoby zainteresowane promocją powinny jednak pamiętać, że jest to oferta jednodniowa, a dostępność produktu może zależeć od konkretnego sklepu.

Z informacji widocznej w ofercie wynika również, że promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.

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