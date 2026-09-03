Gigantyczne promocje w Aldi. Superokazje mogą przyciągnąć tłumy. Przy kasach może zrobić się naprawdę gorąco
Aldi ruszyło z mocnymi promocjami na popularne produkty spożywcze. Na sklepowych półkach pojawiły się czerwone oznaczenia z obniżkami sięgającymi nawet 74 procent, a wśród ofert znalazły się m.in. oliwa, szynka konserwowa, kawa i pesto. Przy takich cenach część klientów może zdecydować się na większe zapasy, a w godzinach największego ruchu przy kasach mogą pojawić się kolejki.
Jedną z najmocniejszych ofert jest szynka konserwowa z galaretką w opakowaniu 455 g. Cena regularna wynosi 15,79 zł, ale drugi produkt można kupić aż 74 proc. taniej – za zaledwie 3,99 zł. Średnia cena promocyjna przy zakupie dwóch opakowań wynosi więc 9,89 zł za sztukę. Obowiązuje limit czterech opakowań.
Oliwa 1+1 gratis. To może być jeden z hitów
Dużą uwagę zwraca także promocja na oliwę z oliwek Bellasan z pierwszego tłoczenia w butelce 750 ml. Jedna kosztuje regularnie 29,99 zł, ale Aldi zastosowało akcję „1+1 gratis”.
Oznacza to, że za dwie butelki klient zapłaci łącznie 29,99 zł, czyli efektywnie około 15 zł za każdą. Przy obecnych cenach oliwy taka oferta może zainteresować osoby, które regularnie wykorzystują ją w kuchni. Z oznaczenia wynika, że klient może kupić maksymalnie cztery opakowania.
Kawa Krönung dużo taniej przy zakupie dwóch
Kolejna promocja dotyczy kawy Jacobs Krönung 500 g. Regularna cena widoczna na etykiecie wynosi 37,99 zł.
Przy zakupie dwóch opakowań cena spada jednak do 25,99 zł za każde. To obniżka o 31 proc. Kupując dwie paczki, zamiast 75,98 zł klient zapłaci 51,98 zł, a więc oszczędzi dokładnie 24 zł.
Także tutaj obowiązuje limit – maksymalnie cztery opakowania.
Pesto za 9,99 zł. Trzeba wziąć dwa
Na czerwono oznaczono również pesto alla Genovese i Rosso w opakowaniach 190/200 g. Standardowa cena to 14,99 zł za opakowanie.
Przy zakupie dwóch cena każdej sztuki spada do 9,99 zł, czyli o 33 proc. Dwa opakowania kosztują zatem 19,98 zł zamiast 29,98 zł. W kieszeni zostaje 10 zł.
Łowcy promocji mogą ruszyć na zakupy
Tak duża kumulacja ofert na produkty codziennego użytku może przyciągnąć do Aldi klientów polujących na przeceny. Szczególnie atrakcyjnie wygląda akcja 1+1 gratis na oliwę oraz przecena drugiego opakowania szynki do 3,99 zł.
Warto jednak zwracać uwagę na warunki poszczególnych promocji. W części przypadków obniżona cena obowiązuje dopiero przy zakupie dwóch sztuk, a na czerwonych etykietach widoczne są również limity zakupowe.
Promocje widoczne na oznaczeniach obowiązują do soboty 5 września, dlatego właśnie przed weekendem zainteresowanie ofertami może być największe. Przy najpopularniejszych produktach warto liczyć się również z tym, że ich dostępność będzie zależała od konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.