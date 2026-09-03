Ogromne przeceny w Lidlu. Ludzie polują na okazje, ceny niektórych produktów mocno spadły
W Lidlu można trafić na kolejne duże obniżki. Na sklepowych półkach pojawiły się czerwone elektroniczne etykiety z przecenami obejmującymi między innymi kosmetyki oraz produkty do domu. Niektóre ceny spadły o ponad 20 procent, a dodatkowo sieć przygotowała akcję 1+1 na wybrane artykuły. Łowcy okazji mają czego szukać.
Warto dokładnie przyglądać się oznaczeniom na półkach. Część obniżek dotyczy konkretnych produktów i wariantów, dlatego największe okazje można łatwo przeoczyć podczas szybkich zakupów.
Krem L’Oréal dużo taniej
Jedną z widocznych na półkach promocji objęto krem do twarzy L’Oréal Ekspert Wieku. Chodzi o przeciwzmarszczkowe kremy w różnych wariantach o pojemności 50 ml.
Cena została obniżona z 33,99 zł do 25,99 zł.
To 23 proc. rabatu, czyli oszczędność wynosząca 8 zł na jednym opakowaniu.
Kostki do WC przecenione o 25 procent
Kolejną ofertę przygotowano na perfumowane kostki do WC marki W5, dostępne w różnych wariantach.
Opakowanie 6 × 45 g kosztowało wcześniej 16,99 zł. Teraz na elektronicznej etykiecie widnieje cena:
12,74 zł.
Lidl informuje o 25-procentowej obniżce.
Kapsułki do zmywarki w akcji 1+1
Na tej samej półce można znaleźć inną promocję. Dotyczy ona kapsułek do zmywarki Finish.
Przy produkcie widoczna jest cena 64,99 zł, ale znacznie bardziej przyciąga uwagę oznaczenie:
1+1
Promocja obejmuje wskazane produkty do chemii do zmywarek. Przed zakupem warto sprawdzić dokładne warunki akcji na elektronicznej etykiecie oraz w aplikacji Lidl Plus, ponieważ oferta może być powiązana z dodatkowymi zasadami.
Łowcy okazji sprawdzają elektroniczne etykiety
W sklepach coraz łatwiej przeoczyć promocję, ponieważ część informacji nie znajduje się na dużych papierowych plakatach, lecz bezpośrednio na elektronicznych oznaczeniach przy produktach.
Na zdjęciach wykonanych w Lidlu widać kilka różnych mechanizmów promocji jednocześnie: klasyczną obniżkę ceny, rabat procentowy oraz akcję wielosztukową.
To właśnie takie oferty mogą zainteresować klientów robiących większe zapasy. Przy kilku produktach różnica na całym paragonie może być już zauważalna.
Dostępność produktów i poszczególnych wariantów może różnić się pomiędzy sklepami. Przed włożeniem produktu do koszyka warto również sprawdzić aktualną cenę na etykiecie i warunki konkretnej promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.