Tragiczny finał poszukiwań. Znaleziono ciało 12-letniej Eli
Akcja poszukiwawcza w Krakowie zakończyła się tragicznie. W sobotę służby odnalazły w Lesie Wolskim ciało 12-letniej Eli, która zaginęła dwa dni wcześniej. Krakowska policja potwierdziła to oficjalnym komunikatem i wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.
Ciało w trudno dostępnym terenie
Zwłoki dziewczynki zostały odnalezione w trudno dostępnym terenie Lasu Wolskiego – dużego kompleksu leśnego w zachodniej części Krakowa. Komenda Miejska Policji w Krakowie poinformowała oficjalnie o zakończeniu akcji poszukiwawczej. „Informujemy, że zakończyły się poszukiwania zaginionej 12-latki. Niestety poszukiwania nie mają szczęśliwego zakończenia” – czytamy w komunikacie krakowskiej policji.
Wstępne ustalenia służb wykluczają udział osób trzecich. Śledztwo jest w toku, a przyczyna śmierci zostanie ustalona przez prokuraturę.
Dwa dni poszukiwań
Elżbieta zaginęła w czwartek 21 maja po wyjściu z domu na spotkanie z rówieśnikami. Od tamtej chwili nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Jeszcze tego samego dnia ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.
W akcji uczestniczyło kilkuset funkcjonariuszy – policjanci, 115 strażaków z KM PSP Kraków i jednostek OSP z 22 pojazdami, 2 grupami dronowymi i 6 psami ratowniczymi, a także ponad 60 żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przeszukiwali pieszo pięć kilometrów kwadratowych lasu. Do poszukiwań włączyli się też mieszkańcy Krakowa, którzy rozwieszali plakaty po całym mieście.
Policja podziękowała wszystkim zaangażowanym. „Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działania poszukiwawcze, a także mieszkańcom za przekazywane informacje, udostępnianie komunikatu oraz okazane wsparcie i reakcję” – przekazała krakowska KMP.
