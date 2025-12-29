Tragiczny pożar domu w Pruszkowie. Nie żyje jedna osoba
W poniedziałek, 29 grudnia 2025 roku, około godziny 10:10 doszło do tragicznego pożaru w budynku jednorodzinnym z poddaszem przy ulicy Brzozowej w Pruszkowie. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. Walka o życie jednej z osób trwała jeszcze po ewakuacji, niestety bezskutecznie.
Ogień pojawił się nagle. Konieczna była szybka ewakuacja
Pożar wybuchł w jednym z pomieszczeń domu, w którym w chwili zdarzenia przebywały 4 osoby. Sytuacja bardzo szybko stała się skrajnie niebezpieczna. Trzy osoby zdołały samodzielnie opuścić budynek i wyniosły na zewnątrz czwartą osobę, która była nieprzytomna.
Na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Ratownicy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanym.
Reanimacja na miejscu. Jednej osoby nie udało się uratować
Łącznie poszkodowane zostały 3 osoby. Jedna z nich znajdowała się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Na miejscu prowadzono intensywną reanimację, jednak mimo wysiłków ratowników życia tej osoby nie udało się uratować.
Dwie pozostałe osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zaopatrzone przez zespoły ratownictwa medycznego. Pozostałych uczestników zdarzenia przebadano pod kątem zatrucia dymem.
Strażacy walczyli o opanowanie ognia i ochronę poddasza
Straż pożarna po przybyciu na miejsce natychmiast rozpoczęła działania ratowniczo-gaśnicze. Priorytetem było szybkie opanowanie ognia oraz niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się, zwłaszcza na poddasze budynku.
Po ugaszeniu pożaru strażacy dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia, aby wykluczyć ukryte zarzewia ognia i upewnić się, że nikt nie pozostał wewnątrz domu.
Na czas akcji ratunkowej ulica Brzozowa została całkowicie zamknięta dla ruchu. Po usunięciu największych zagrożeń wprowadzono ruch wahadłowy. Policja zabezpieczała teren oraz prowadziła czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności pożaru.
Dalsze postępowanie wyjaśni, co doprowadziło do wybuchu ognia i czy w budynku znajdowały się sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe.
