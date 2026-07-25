Tragiczny wypadek na DK-60. Nie żyje 29-letni kierowca Tesli

25 lipca 2026 16:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę około godziny 15:10 na drodze krajowej nr 60, na odcinku Ciechanów – Gołymin, w miejscowości Gostkowo. W zderzeniu uczestniczyły samochód osobowy marki Tesla oraz ciągnik rolniczy John Deere z przyczepą.

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Fot. Policja Ciechanów
Fot. Policja Ciechanów

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, mimo podjętej na miejscu reanimacji życia kierowcy samochodu osobowego nie udało się uratować. Ofiarą jest 29-letni mieszkaniec powiatu makowskiego.

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Na miejscu tragedii pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 60 jest całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybieranie tras alternatywnych.

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