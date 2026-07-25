Tragiczny wypadek na DK-60. Nie żyje 29-letni kierowca Tesli
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę około godziny 15:10 na drodze krajowej nr 60, na odcinku Ciechanów – Gołymin, w miejscowości Gostkowo. W zderzeniu uczestniczyły samochód osobowy marki Tesla oraz ciągnik rolniczy John Deere z przyczepą.
Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, mimo podjętej na miejscu reanimacji życia kierowcy samochodu osobowego nie udało się uratować. Ofiarą jest 29-letni mieszkaniec powiatu makowskiego.
Na miejscu tragedii pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.
W związku z wypadkiem droga krajowa nr 60 jest całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.
Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybieranie tras alternatywnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.