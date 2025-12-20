Tragiczny wypadek na DK50. Droga całkowicie zablokowana, jedna osoba nie żyje
Do dramatycznego zdarzenia doszło po godzinie 19 na drodze krajowej nr 50, na wysokości miejscowości Skrzynki w powiecie płońskim. W wyniku poważnego wypadku drogowego życie stracił 50-letni mężczyzna. Trasa została całkowicie zablokowana, a kierowcy są kierowani na objazdy.
Jak wynika ze wstępnych informacji służb, w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy: samochód ciężarowy marki DAF z naczepą oraz dwa samochody osobowe – toyota i fiat. Zderzenie miało bardzo poważne skutki. Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się uratować kierowcy toyoty, mieszkańca powiatu płońskiego. Mężczyzna zginął na miejscu.
Na miejscu wypadku przez dłuższy czas pracowały zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Funkcjonariusze zabezpieczali teren zdarzenia, udzielali pomocy pozostałym uczestnikom wypadku i prowadzili czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tragedii. Droga krajowa nr 50 została całkowicie zamknięta dla ruchu, co spowodowało poważne utrudnienia komunikacyjne w regionie.
Policja apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka i korzystanie z wyznaczonych tras alternatywnych. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, do czasu zakończenia czynności procesowych oraz uprzątnięcia jezdni. Funkcjonariusze proszą również o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku, gdy warunki jazdy są trudniejsze.
Co to oznacza dla kierowców
Jeśli planujesz podróż drogą krajową nr 50 w rejonie Skrzynek, musisz liczyć się z całkowitym zamknięciem trasy i znacznymi opóźnieniami. Warto wcześniej sprawdzić komunikaty drogowe i zaplanować objazd. Policja przypomina także o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowania bezpiecznych odstępów, ponieważ chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii, takiej jak ta, która wydarzyła się dziś w powiecie płońskim.
