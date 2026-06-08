Tragiczny wypadek na Mazowszu. Ciężarówka potrąciła kobietę na przejściu dla pieszych

8 czerwca 2026 11:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Do śmiertelnego wypadku doszło dziś rano na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku. Około godz. 9.30 kierująca ciężarowym Manem z naczepą potrąciła pieszą przechodzącą przez oznakowane przejście. 62-latka zginęła na miejscu.

Tragiczne zdarzenie w Płocku | Fot. KMP w Płocku.
Tragiczne zdarzenie w Płocku | Fot. KMP w Płocku.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że za kierownicą ciężarówki siedziała 35-letnia kobieta. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Na miejscu trwa zabezpieczanie śladów i sporządzanie dokumentacji.

Ul. Wyszogrodzka jest zablokowana. Utrudnienia mają potrwać do godz. 12.00. Służby wyznaczają objazd przez ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej.

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