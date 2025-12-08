Tragiczny wypadek na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje. DK60 całkowicie zablokowana
Popołudniowy przejazd DK60 zamienił się dziś w poważne utrudnienie. Około 17:40 w miejscowości Morawy Laski w gminie Gołymin doszło do tragicznego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Kierowca volkswagena nie przeżył. Droga została natychmiast zamknięta, a kierowców skierowano na objazdy. Na miejscu pracują policjanci, prokurator i służby ratunkowe.
Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi
Według pierwszych ustaleń osobowy volkswagen zderzył się z ciężarowym manem ciągnącym naczepę. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Kierowcą volkswagena był 52-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Niestety, mimo działań ratowników, zginął na miejscu.
Kierowca ciężarówki był na miejscu, gdy dotarły służby, nic mu się nie stało. Policjanci zabezpieczyli teren, przesłuchują świadków i analizują uszkodzenia obu pojazdów. Prokurator nadzoruje czynności, co oznacza, że sprawa zostanie dokładnie zbadana. Dopiero oględziny, ślady hamowania i rekonstrukcja zdarzenia pokażą, co doprowadziło do tragedii.
Droga całkowicie zamknięta. Objazdy już działają
DK60 jest jednym z ważniejszych połączeń w tym rejonie, dlatego jej blokada natychmiast wywołała chaos wśród kierowców. Ruch został zatrzymany w obu kierunkach. Służby wyznaczyły objazdy przez Obiedzino Górne i Wróblewo. Kierowcy, którzy nie znają okolicy, muszą liczyć się z dłuższym czasem przejazdu, zwłaszcza w porze powrotów do domów.
Na miejscu nadal pracują strażacy i ratownicy medyczni. Trwa zabezpieczanie miejsca wypadku i usuwanie skutków zderzenia. Pojazdy stoją na jezdni w taki sposób, że ruch nie może zostać wznowiony, dopóki policja nie zakończy wszystkich czynności, a służby nie oczyszczą pasa drogowego.
Jeśli planujesz przejazd DK60 w stronę Gołymina lub Ciechanowa, przygotuj się na znaczne opóźnienia. Objazdy są wyznaczone, ale ruch może być powolny. Warto rozważyć alternatywne trasy lub odłożyć wyjazd na późniejszą godzinę. Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać długo, bo usuwanie skutków takich zdarzeń wymaga czasu.
