Tragiczny wypadek na Mazowszu. Motocyklistka zginęła w zderzeniu z łosiem

4 maja 2026 10:49 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

40-letnia motocyklistka zginęła w niedzielę wieczorem w Białobrzegach w powiecie płockim po zderzeniu z łosiem na drodze krajowej nr 62. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu, jednak lekarze nie zdołali jej uratować.

Groźny wypadek pod Białobrzegami w powiecie płockim. Fot. Policja Płock.
Do wypadku doszło przed godziną 21. 40-latka jechała motocyklem drogą krajową nr 62, gdy na jezdnię wtargnął łoś. Siła uderzenia spowodowała u kobiety obrażenia bezpośrednio zagrażające życiu. – Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej, życia kobiety nie udało się uratować – podaje płocka policja. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i drogowe. DK62 przez Białobrzegi była całkowicie zablokowana – utrudnienia trwały do późnych godzin nocnych.

Tragedia w Białobrzegach to kolejne w tym roku śmiertelne zderzenie z dziką zwierzyną na Mazowszu. Duże zwierzęta wchodzące na drogi stanowią szczególne zagrożenie po zmroku – z powodu koloru sierści są trudne do wypatrzenia w świetle reflektorów, a dorosły osobnik może ważyć nawet 500 kg. Kierowcy i motocykliści powinni bezwzględnie zwalniać w miejscach oznaczonych znakiem ostrzegającym przed zwierzętami oraz zachować szczególną ostrożność w okolicach lasów i terenów podmokłych, gdzie łosie bytują najliczniej.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

