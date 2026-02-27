Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby. Droga zablokowana
Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 737 w powiecie radomskim. Do zdarzenia doszło w piątek, 27.02, około godz. 7 rano.
Na wysokości 22,9 km trasy, na łuku drogi między Jedlnią Kościelną a Pionkami, czołowo zderzyły się dwa samochody – seat i renault. Siła uderzenia była bardzo duża.
Na miejscu zginęła pasażerka seata oraz kierujący renaultem. 38-letnia kobieta, która prowadziła seata, z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.
Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora i ustalają dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku.
Droga wojewódzka nr 737 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazdy przez Pionki i Sokoły. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.