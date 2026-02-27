Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby. Droga zablokowana

27 lutego 2026 11:58 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 737 w powiecie radomskim. Do zdarzenia doszło w piątek, 27.02, około godz. 7 rano.

Fot. Policja

Na wysokości 22,9 km trasy, na łuku drogi między Jedlnią Kościelną a Pionkami, czołowo zderzyły się dwa samochody – seat i renault. Siła uderzenia była bardzo duża.

Na miejscu zginęła pasażerka seata oraz kierujący renaultem. 38-letnia kobieta, która prowadziła seata, z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora i ustalają dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku.

Droga wojewódzka nr 737 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazdy przez Pionki i Sokoły. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.

Fot. Policja

