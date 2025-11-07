Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje starsza kobieta
W piątkowy wieczór, 7 listopada 2025 roku, na drodze w miejscowości Zdunek w powiecie ostrołęckim doszło do tragicznego wypadku. Około godziny 17 samochód osobowy potrącił starszą kobietę jadącą rowerem.
Śmierć na ciemnej drodze
Volkswagen prowadzony przez 22-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego uderzył w 76-letnią rowerzystkę. Kobieta odniosła bardzo poważne obrażenia. Mimo natychmiast podjętej reanimacji, jej życia nie udało się uratować. Zarówno kierowca, jak i ofiara pochodzili z tego samego regionu.
Droga, na której doszło do wypadku ma nie być oświetlona, a widoczność o tej porze roku po zmroku jest wyjątkowo ograniczona.
Policja bada sprawę
Na miejscu przez kilka godzin pracowali funkcjonariusze policji oraz prokurator. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności zdarzenia. Droga była zablokowana do czasu zakończenia oględzin i zabezpieczenia śladów.
Policjanci po raz kolejny apelują, by piesi i rowerzyści używali odblasków, kamizelek i świateł po zmroku, zwłaszcza na drogach poza terenem zabudowanym.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.