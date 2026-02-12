Tragiczny wypadek na Mazowszu. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę
Po godzinie 20.00 w Płocku doszło do tragicznego zdarzenia na torach kolejowych. Pociąg osobowy potrącił mężczyznę znajdującego się na torowisku. Mimo natychmiastowej reakcji maszynisty nie udało się zapobiec tragedii. Mężczyzna zginął na miejscu.
Co się wydarzyło
Do wypadku doszło wieczorem w rejonie ul. Wiadukt. Jak wynika ze wstępnych informacji, mężczyzna znajdował się na torach w momencie przejazdu pociągu osobowego. Maszynista podjął próbę hamowania, jednak droga hamowania składu uniemożliwiła uniknięcie zderzenia.
W chwili zdarzenia pociągiem podróżowało kilka osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń.
Na miejscu pojawiły się dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora.
Fakty i działania służb
Służby zabezpieczyły teren oraz przeprowadziły niezbędne czynności procesowe. Okoliczności oraz dokładne przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku postępowania.
Ruch kolejowy w rejonie zdarzenia mógł być czasowo utrudniony. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu torów i bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie
To tragiczne zdarzenie przypomina, jak niebezpieczne jest przebywanie na torowisku. Nawet natychmiastowa reakcja maszynisty nie zawsze pozwala zatrzymać pociąg na czas. Droga hamowania składu jest bardzo długa, szczególnie przy większej prędkości.
Jeśli poruszasz się w pobliżu torów, korzystaj wyłącznie z wyznaczonych przejść i przejazdów. Nie skracaj drogi przez torowisko i reaguj, gdy widzisz kogoś w niebezpiecznej sytuacji. Każda chwila może mieć znaczenie.
Tragedia w Płocku pokazuje, jak szybko może dojść do nieodwracalnych konsekwencji. Śledczy wyjaśnią szczegóły zdarzenia, jednak już teraz służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W pobliżu torów nie ma miejsca na błąd ani chwilę nieuwagi.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.