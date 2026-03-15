Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje pasażerka auta, droga zablokowana

15 marca 2026 15:56 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło po godz. 14 w miejscowości Ogorzelice, niedaleko Bielska na Mazowszu. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna.

Fot. Policja w Płocku

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący BMW wjechał na tory w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg. Doszło do zderzenia z pojazdem szynowym.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy rozpoczęli reanimację pasażerki samochodu. Niestety mimo podjętych działań nie udało się uratować jej życia. Kobieta zginęła na miejscu. 54-letni kierowca BMW odniósł obrażenia w wyniku zderzenia. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do szpitala. Na razie nie podano szczegółowych informacji o stanie jego zdrowia. Policja przeprowadziła badania trzeźwości uczestników zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, zarówno kierujący samochodem, jak i 57-letni maszynista byli trzeźwi.

W chwili wypadku w szynobusie znajdowało się łącznie 9 osób, w tym 6 pasażerów. Na szczęście nikt z nich nie odniósł poważnych obrażeń. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i prowadzą czynności wyjaśniające. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku oraz jego przyczyny.

Droga zablokowana przez kilka godzin

Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 20. Kierowcy powinni liczyć się z koniecznością wyboru objazdów i zachować szczególną ostrożność w rejonie wypadku.

Wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych należą do najgroźniejszych zdarzeń drogowych. W takich miejscach kierowca musi sam ocenić, czy przejazd jest bezpieczny. Jedna chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Policjanci niezmiennie apelują o uwagę. Przed wjazdem na tory zawsze trzeba upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg, nawet jeśli wydaje się, że droga jest wolna.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl