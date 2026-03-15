Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje pasażerka auta, droga zablokowana
Do tragicznego wypadku doszło po godz. 14 w miejscowości Ogorzelice, niedaleko Bielska na Mazowszu. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący BMW wjechał na tory w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg. Doszło do zderzenia z pojazdem szynowym.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy rozpoczęli reanimację pasażerki samochodu. Niestety mimo podjętych działań nie udało się uratować jej życia. Kobieta zginęła na miejscu. 54-letni kierowca BMW odniósł obrażenia w wyniku zderzenia. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do szpitala. Na razie nie podano szczegółowych informacji o stanie jego zdrowia. Policja przeprowadziła badania trzeźwości uczestników zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, zarówno kierujący samochodem, jak i 57-letni maszynista byli trzeźwi.
W chwili wypadku w szynobusie znajdowało się łącznie 9 osób, w tym 6 pasażerów. Na szczęście nikt z nich nie odniósł poważnych obrażeń. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i prowadzą czynności wyjaśniające. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku oraz jego przyczyny.
Droga zablokowana przez kilka godzin
Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 20. Kierowcy powinni liczyć się z koniecznością wyboru objazdów i zachować szczególną ostrożność w rejonie wypadku.
Wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych należą do najgroźniejszych zdarzeń drogowych. W takich miejscach kierowca musi sam ocenić, czy przejazd jest bezpieczny. Jedna chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Policjanci niezmiennie apelują o uwagę. Przed wjazdem na tory zawsze trzeba upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg, nawet jeśli wydaje się, że droga jest wolna.
