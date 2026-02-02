Tragiczny wypadek pod Warszawą. Kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo

2 lutego 2026 15:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek 2 lutego na drodze wojewódzkiej nr 632 doszło do tragicznego wypadku. W miejscowości Stanisławów Pierwszy, w powiecie legionowskim, auto osobowe uderzyło w przydrożne drzewo. Kierowca nie przeżył.

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Zobacz również:

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do policji przed godziną 12:00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Volkswagenem z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z jezdni. Chwilę później samochód z dużą siłą uderzył w drzewo.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdzić zgon poszkodowanego mężczyzny. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i usunęli zagrożenia związane z uszkodzonym pojazdem.

Policja rozpoczęła czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Sprawdzane będzie także, czy na przebieg wypadku mogły mieć wpływ warunki drogowe lub zdrowie kierowcy.

Droga wojewódzka nr 632 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierowali ruch na objazdy. Na miejscu przez dłuższy czas występować będą jeszcze poważne utrudnienia.

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl