Tragiczny wypadek pod Warszawą. Kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo
W poniedziałek 2 lutego na drodze wojewódzkiej nr 632 doszło do tragicznego wypadku. W miejscowości Stanisławów Pierwszy, w powiecie legionowskim, auto osobowe uderzyło w przydrożne drzewo. Kierowca nie przeżył.
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do policji przed godziną 12:00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Volkswagenem z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z jezdni. Chwilę później samochód z dużą siłą uderzył w drzewo.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdzić zgon poszkodowanego mężczyzny. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i usunęli zagrożenia związane z uszkodzonym pojazdem.
Policja rozpoczęła czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Sprawdzane będzie także, czy na przebieg wypadku mogły mieć wpływ warunki drogowe lub zdrowie kierowcy.
Droga wojewódzka nr 632 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierowali ruch na objazdy. Na miejscu przez dłuższy czas występować będą jeszcze poważne utrudnienia.
