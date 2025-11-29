Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje starsza kobieta
We wtorkowy poranek na ulicy Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Około godziny 7:30 samochód osobowy marki Audi uderzył w przechodzącą przez jezdnię starszą kobietę. Pomimo natychmiastowej pomocy i szybkiego transportu do szpitala, poszkodowanej nie udało się uratować.
Po zdarzeniu służby ratunkowe rozpoczęły działania na miejscu. Seniorka była w bardzo ciężkim stanie, a obrażenia okazały się rozległe. Ratownicy przekazali ją do szpitala, gdzie lekarze próbowali ją ustabilizować, jednak mimo wysiłków nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że poszkodowana przechodziła przez jezdnię w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Za kierownicą audi siedział młody mężczyzna, który – jak wynika z policyjnych ustaleń – był trzeźwy w chwili zdarzenia. Funkcjonariusze przeprowadzili standardowe czynności, a wyniki kontroli wykluczyły obecność alkoholu.
Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzili oględziny i gromadzili dowody niezbędne do ustalenia przebiegu wypadku. Śledczy analizują przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.