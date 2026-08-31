Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje kierowca motocykla
W niedzielę wieczorem w miejscowości Augustów, na terenie gminy Pionki w woj. Mazowieckiem, doszło do tragicznego w skutkach zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Mimo szybkiego dotarcia służb na miejsce zdarzenia, nie udało się uratować życia 41-letniemu kierowca jednośladu.
Zderzenie podczas manewru skrętu w lewo
Do wypadku doszło około godziny 18, gdy oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Uczestniczyły w nim dwa pojazdy – osobowe BMW oraz motocykl marki Kawasaki. Według wstępnych ustaleń policjantów 19-letni kierowca samochodu marki BMW, wykonując manewr skrętu w lewo, zderzył się z jadącym z naprzeciwka motocyklem Kawasaki – poinformowała młodszy aspirant Marlena Milczarska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Mimo natychmiastowej interwencji służb, życia 41-letniego motocyklisty nie udało się uratować – mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.
Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury
Na miejscu wypadku policjanci przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora i zabezpieczyli ślady potrzebne do dalszego postępowania. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii – na razie wiadomo jedynie, że do zderzenia doszło w trakcie wykonywania przez kierowcę BMW manewru skrętu w lewo, gdy z naprzeciwka nadjeżdżał motocykl. Policja mazowiecka apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, ostrożność i pełną koncentrację za kierownicą, przypominając, że chwila nieuwagi może kosztować czyjeś życie.
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