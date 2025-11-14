Tragiczny wypadek zablokował krajówkę nr 62. Reanimacja nie udała się
Droga krajowa nr 62 między Płockiem a Włocławkiem została w piątek po południu całkowicie zamknięta po dramatycznym wypadku, do którego doszło w Nowym Duninowie. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej jednej osoby nie udało się uratować. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy musieli przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
Tragiczny finał popołudniowego zdarzenia
Do wypadku doszło tuż przed godziną 17. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 63-letni pieszy prowadzący rower wszedł na jezdnię wprost pod nadjeżdżającego forda z lawetą. Pojazdem kierował 46-letni mężczyzna. Siła uderzenia była ogromna. Pomimo długiej reanimacji życia pieszego nie udało się uratować.
Na miejscu wciąż pracują policjanci, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, wykonują dokumentację i ustalają dokładny przebieg oraz przyczyny tragedii.
Utrudnienia i objazdy
Ruch na odcinku między Płockiem a Włocławkiem został całkowicie wstrzymany.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.