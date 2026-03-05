Trasa S8 zablokowana. Skuter uderzył w dzika

5 marca 2026 21:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Wypadek na trasie S8 w kierunku Poznania. Skuter uderzył w dzika.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Na trasie S8, na łuku al. Prymasa Tysiąclecia w kierunku Poznań doszło do groźnego zdarzenia z udziałem skutera i dzika.

Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego i straż pożarną. Kierowca skutera został przebadany w karetce pogotowia. Na tę chwilę wiadomo, że był przytomny, a ratownicy oceniali jego stan zdrowia na miejscu zdarzenia, gdzie pozostał.

Na miejscu zdarzenia obecna była również prywatna karetka z ratownikami z KAM‑MED Ratownictwo Medyczne, którzy wspierali działania ratownicze prowadzone przy poszkodowanym kierowcy skutera. W wyniku zderzenia dzik nie przeżył.

