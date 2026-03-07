Trwa gigantyczna akcja policji. Skontrolowano setki samochodów, sprawdzono bagaż, dowody, zatrzymano jedną osobę
Stołeczni policjanci kontynuują wzmożone kontrole kierowców wykonujących przewozy osób zamawiane przez aplikacje mobilne. Podczas jednej z nocnych kontroli zatrzymano 40-letniego obywatela Uzbekistanu poszukiwanego czerwoną notą Interpolu.
Setki kontroli i dziesiątki mandatów
W działaniach biorą udział policjanci z Oddziału Prewencji Policji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego. Funkcjonariusze każdego dnia kontrolują pojazdy wykorzystywane do przewozów osób na terenie Warszawy, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu – w rejonach dworców, lotniska oraz w centrum miasta.
Podczas kontroli sprawdzane są m.in. dokumenty kierowców, ich uprawnienia do prowadzenia pojazdów, wymagane licencje oraz oznaczenia samochodów. Policjanci kontrolują także stan techniczny aut, trzeźwość kierujących oraz sposób przewożenia pasażerów.
W ramach ostatnich działań:
- skontrolowano 480 pojazdów,
- wylegitymowano 485 osób,
- przeprowadzono 329 kontroli trzeźwości,
- nałożono 59 mandatów na łączną kwotę ponad 14 tys. zł,
- przeprowadzono 164 kontrole osobiste,
- sprawdzono 248 bagaży,
- zatrzymano 3 dowody rejestracyjne oraz 2 prawa jazdy.
Podczas działań policjanci zatrzymali również dwie osoby – jedną za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu oraz drugą za posiadanie środków odurzających.
Kierowca poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce około 1:20 w nocy przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Toyota, którym wykonywano przewóz osób zamówiony przez aplikację mobilną.
Za kierownicą siedział 40-letni obywatel Uzbekistanu. Mężczyzna był trzeźwy i początkowo nic nie wskazywało na to, że jest osobą poszukiwaną. Dopiero sprawdzenie jego danych w międzynarodowych bazach wykazało, że jest ścigany czerwoną notą Interpolu.
Z ustaleń wynika, że władze Uzbekistanu poszukują go w związku z przestępstwem oszustwa, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Kontrole będą kontynuowane
Policja zapowiada, że działania wymierzone w nieprawidłowości w przewozach osób będą prowadzone także w kolejnych dniach. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług transportowych zamawianych przez aplikacje oraz eliminowanie z ruchu kierowców, którzy łamią przepisy.
Jak podkreślają funkcjonariusze, podobne kontrole mają pomóc w uporządkowaniu rynku przewozów i poprawić bezpieczeństwo na warszawskich drogach.
