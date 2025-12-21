Trwa walka o 9-letniego chłopca. Dramatyczne doniesienia mediów
Sprawa, która wstrząsnęła mieszkańcami Tarchomina, bardzo szybko weszła w kolejną, wyjątkowo niebezpieczną fazę. Po uruchomieniu alarmu dla Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI północnoprascy funkcjonariusze w krótkim czasie namierzyli poszukiwanego mężczyznę. Znajdował się on na jednym z okolicznych podwórek i miał przy sobie 9-letniego chłopca.
Sytuacja była jednak daleka od bezpiecznej. Mężczyzna nie chciał wypuścić dziecka, co natychmiast podniosło poziom zagrożenia. Policjanci zdecydowali się na działania negocjacyjne, mające na celu spokojne zakończenie zdarzenia bez użycia siły. Na miejsce ściągnięto dodatkowe specjalistyczne jednostki, w tym policyjnych kontrterrorystów.
Jak podkreślają służby, priorytetem było nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa chłopcu, ale również ochrona życia i zdrowia 36-letniego mężczyzny. Jak podaje TVP Info: Istnieją obawy, że w stanie silnych emocji może on zrobić krzywdę sobie lub dziecku. Dlatego działania prowadzone były z najwyższą ostrożnością, a każda decyzja konsultowana była na bieżąco przez dowódców akcji.
Przypomnijmy, że do całej sytuacji doszło po sprzeczce pomiędzy dorosłymi obywatelami Ukrainy. Kobieta opuściła mieszkanie, wzywając pomocy, a mężczyzna zabrał 9-letniego chłopca, który nie jest jego synem. Zawiadomienie zostało przyjęte przez KRP Warszawa VI, a sprawa od początku traktowana była jako zdarzenie o najwyższym priorytecie.
Mieszkańcy okolicy mogli zauważyć wzmożoną obecność policji, radiowozy, funkcjonariuszy w umundurowaniu oraz służby specjalistyczne. Działania prowadzone były w sposób zabezpieczający osoby postronne, a teren w rejonie podwórka został odizolowany.
Co to oznacza dla mieszkańców
Policja apeluje o zachowanie spokoju i niewchodzenie w rejon prowadzonych działań. Każda taka sytuacja wymaga czasu i precyzji, by nie doszło do tragedii. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka oraz wszystkich uczestników zdarzenia. Sprawa jest rozwojowa, a kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu policyjnych czynności i oficjalnym komunikacie służb.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.