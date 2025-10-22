Trzy incydenty kałowe w tym samym aquaparku. Mieszkańcy w szoku, basen musiał być zdezynfekowany
W Ostrołęce głośno o serii nieprzyjemnych zdarzeń, które w ostatnich tygodniach paraliżowały działanie Parku Wodnego Aquarium. Trzy kolejne incydenty kałowe sprawiły, że baseny musiały być kilkakrotnie zamykane i dezynfekowane. Teraz obiekt poinformował, że wszystko wraca do normy.
Trzy zamknięcia w krótkim czasie
Pierwszy incydent miał miejsce we wrześniu w niecce sportowej. Niedługo potem podobna sytuacja powtórzyła się w części rekreacyjnej, a trzeci – znów w niecce sportowej – przelał czarę goryczy. Za każdym razem Park Wodny musiał wstrzymać działalność, opróżnić nieckę, przeprowadzić dezynfekcję i zlecić badania wody.
Jak relacjonują lokalne media, mieszkańcy Ostrołęki nie kryli frustracji. W komentarzach pod postami obiektu pojawiały się głosy, że to już „tradycja” i że niektórzy użytkownicy zwyczajnie nie potrafią zachować podstawowych zasad higieny.
Basen znów otwarty
Po ostatnim zdarzeniu Park Wodny Aquarium poinformował, że wszystkie badania laboratoryjne wypadły pomyślnie, a woda spełnia wymogi sanitarne.
„Z przyjemnością informujemy, że po zakończonych działaniach naprawczych i otrzymaniu prawidłowych wyników badań laboratoryjnych niecka basenu sportowego została przywrócona do użytku. Z basenu sportowego będzie można skorzystać już dzisiaj od godz. 14:00” – przekazano w komunikacie. To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy od kilku dni pytali, kiedy będzie można znów popływać.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.