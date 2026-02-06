Trzy stacje metra zamknięte. Uruchomiono komunikację zastępczą. Trwa akcja strażaków

6 lutego 2026 21:37 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na stacji metra Kondratowicza uruchomiła się czujka przeciwpożarowa. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Odkryto jednak inną przyczynę.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Okazało się, że czujka zareagowała na parę wodną – w jednej ze ścian wykryto wyciek. Obecnie na miejscu pracują służby wodociągowe, które mają usunąć usterkę.

Z powodu prowadzonych działań przez PSP występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M2 – informuje WTP.

Linia metra M2 kursuje w pętli pomiędzy stacjami BEMOWO, a TROCKA. Zamknięte są stacje Bródno, Kondratowicza i Zacisze. Uruchomiono autobusową linię Z ZA METRO kursującą na trasie: Metro Bródno 14 – Kondratowicza – Św. Wincentego – Kołowa – Handlowa – Unicka – Trocka – Metro Trocka 02

Fot. WTP

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl