Trzy stacje metra zamknięte. Uruchomiono komunikację zastępczą. Trwa akcja strażaków
Na stacji metra Kondratowicza uruchomiła się czujka przeciwpożarowa. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Odkryto jednak inną przyczynę.
Okazało się, że czujka zareagowała na parę wodną – w jednej ze ścian wykryto wyciek. Obecnie na miejscu pracują służby wodociągowe, które mają usunąć usterkę.
Z powodu prowadzonych działań przez PSP występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M2 – informuje WTP.
Linia metra M2 kursuje w pętli pomiędzy stacjami BEMOWO, a TROCKA. Zamknięte są stacje Bródno, Kondratowicza i Zacisze. Uruchomiono autobusową linię Z ZA METRO kursującą na trasie: Metro Bródno 14 – Kondratowicza – Św. Wincentego – Kołowa – Handlowa – Unicka – Trocka – Metro Trocka 02
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.