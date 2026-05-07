Trzy stacje metra zamknięte. Uruchomiono komunikację zastępczą

7 maja 2026 08:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W czwartek rano na linii M1 doszło do awarii systemu sterowania w rejonie stacji Kabaty. Metro kursuje tylko na odcinku Młociny – Stokłosy. Zamknięte są 3 stacje: Imielin, Natolin i Kabaty. Na wyłączonym odcinku uruchomiono zastępczą linię autobusową ZM1.

Wyłączono napięcie, służby techniczne weszły do tunelu

Przyczyną przerwy jest awaria systemu sterowania. – W celu naprawy musimy wyłączyć napięcie i wejść do tunelu – wyjaśniła rzeczniczka metra Anna Bartoń. Nie podano szacowanego czasu przywrócenia ruchu. Bieżące komunikaty Metro Warszawskie publikuje na stronie metro.waw.pl.

Jak dojechać zastępczo?

Na zamkniętym odcinku Metro Kabaty – Metro Stokłosy kursuje linia zastępcza ZM1. Pasażerowie mogą też korzystać z autobusów linii 710, 724 i 742, które zostały wydłużone do przystanku Metro Stokłosy 03 z pętli Os. Kabaty. Rozkład jazdy i aktualne komunikaty dostępne są na jakdojade.pl oraz w aplikacji mobilnej ZTM.

Utrudnienia w metrze.
