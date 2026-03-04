Trzymasz w domu? Skarbówka może uznać to za dochód i naliczyć gigantyczny podatek
Polacy coraz chętniej trzymają pieniądze poza systemem bankowym. Sprzedaż sejfów i kas pancernych rośnie w rekordowym tempie, a szacunki wskazują na kilkadziesiąt miliardów złotych krążących poza rachunkami. Samo przechowywanie gotówki w domu jest w pełni legalne – prawo nie stawia żadnych limitów dla osób prywatnych. Problem zaczyna się w chwili, gdy te pieniądze trafiają z szafy do obrotu. W 2024 roku fiskus przeprowadził ponad 2,39 mln czynności sprawdzających, a skuteczność kontroli podatkowych wyniosła 99 proc. Nie są to kontrole losowe.
2,39 mln kontroli i prawie zerowy odsetek pudłowania
W 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła 2 393 739 czynności sprawdzających – o 110 tys. więcej niż rok wcześniej. Niemal każda z nich ujawniła nieprawidłowości. To nie przypadek: współczesne kontrole rzadko kiedy wymagają wizyty urzędnika w domu. KAS analizuje dane z banków, platform sprzedażowych, notariuszy i własnych systemów informatycznych. Do typowania podatników służy zautomatyzowana analiza rozbieżności między oficjalnymi dochodami a rzeczywistymi wydatkami – i to ona decyduje, do kogo trafi wezwanie.
Od lipca 2024 roku do systemu dołączyły platformy cyfrowe. Operatorzy tacy jak OLX czy Allegro przekazują KAS dane o transakcjach: daty, wartości, rodzaje towarów. Kupujący nie są imiennie raportowani, ale urząd może skrzyżować te informacje z historią kont i przelewami. Osobno działa próg zgłoszeniowy dla banków: każda transakcja gotówkowa przekraczająca 15 tys. euro (ok. 65 tys. zł) trafia automatycznie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Bank może zgłosić też niższe kwoty, jeśli uzna je za podejrzane – decyzja należy do instytucji, nie do klienta.
75 proc. podatku – i to bez negocjacji
Mechanizm, który sprawia, że nieudokumentowana gotówka staje się problemem, jest prosty: fiskus porównuje wydatki podatnika z jego oficjalnymi dochodami. Gdy coś się nie zgadza, urząd wzywa do wyjaśnień. Tu jednak ciężar dowodu w całości spoczywa na podatniku – to nie fiskus musi udowodnić, że pieniądze pochodzą z ukrytego źródła, lecz podatnik musi wykazać, że mają pokrycie w opodatkowanych przychodach. Tę zasadę Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzał wielokrotnie.
Jeśli dokumentacji brakuje, zastosowanie ma stawka 75 proc. podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. To nie uznaniowa decyzja urzędnika – to ustawowa sankcja, która nie podlega negocjacjom. Przykładowy scenariusz: kupno mieszkania za 400 tys. zł przy oficjalnych dochodach za 3 lata na poziomie 300 tys. zł. Nieudokumentowana różnica to 100 tys. zł. Podatek: 75 tys. zł. Do tego może dojść odpowiedzialność karna skarbowa – grzywna lub, w skrajnych przypadkach, kara pozbawienia wolności. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2011 roku przesądził, że jednoczesne zastosowanie 75-proc. podatku i sankcji karnej jest zgodne z Konstytucją, bo podatek od nieujawnionych dochodów nie jest traktowany jako kara w rozumieniu zakazu podwójnego karania.
Bank zapyta, zanim wypłaci – i ma do tego prawo
Nawet zanim dojdzie do kontroli skarbowej, podatnik może natrafić na barierę w samym banku. Instytucje finansowe mają obowiązek weryfikacji źródeł środków przy większych dyspozycjach – w praktyce oznacza to pytania i prośby o dokumenty przy wypłatach rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Standardowe limity w bankomatach to 5-10 tys. zł dziennie, więc większe kwoty i tak wymagają wizyty w oddziale. Tam czeka rozmowa z konsultantem. Jeśli bank uzna transakcję za podejrzaną, zgłosi ją do GIIF – niezależnie od tego, czy kwota przekracza próg 15 tys. euro.
Darowizny od rodziny to osobna pułapka. Urząd skarbowy i sądy administracyjne interpretują przepisy jednoznacznie: pieniądze muszą trafić na konto obdarowanego przelewem od darczyńcy. Umowa darowizny podpisana u notariusza, ale zrealizowana poprzez fizyczne przekazanie gotówki, nie daje takiego samego zabezpieczenia – wpłata gotówki do wpłatomatu widnieje w historii konta jako „wpłata własna”, a nie jako przelew od rodzica. W razie pytań urządu nie ma twardego dowodu, że pieniądze rzeczywiście pochodziły od darczyńcy. Koszt takiego błędu to zaległy podatek od darowizny plus odsetki.
Kto jest na celowniku – profil ryzykowny według KAS
Systemy KAS typują podatników na podstawie konkretnych wzorców. Do grupy podwyższonego ryzyka należą przede wszystkim: przedsiębiorcy wykazujący straty w deklaracjach przy jednoczesnym wysokim poziomie życia, osoby kupujące nieruchomości za gotówkę przy niskich oficjalnych dochodach, osoby z częstymi wpłatami gotówki na konto bez wyraźnego źródła oraz te, których wydatki w ostatnich latach wyraźnie przewyższają wykazane przychody.
Skala gotówkowych transakcji na rynku nieruchomości nie umknęła uwadze fiskusa – według danych rynkowych ok. jedna trzecia wszystkich transakcji to zakupy za środki własne, bez kredytu. Urząd ma prawo cofnąć się 5 lat wstecz, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zakup z 2021 roku może być więc przedmiotem kontroli jeszcze w 2026 roku.
Jak się zabezpieczyć – dokumentacja, która przetrwa kontrolę
Skuteczna ochrona przed kłopotami nie wymaga rezygnacji z gotówki – wymaga jej odpowiedniego udokumentowania. Każda większa wypłata z banku powinna mieć potwierdzenie z datą i kwotą. Sprzedaż samochodu, mebli czy elektroniki – umowy i dowody zapłaty warto archiwizować przez co najmniej 5 lat. Darowizny od rodziny – wyłącznie przelewem na konto, nigdy gotówką. Pożyczki od bliskich – koniecznie na piśmie i zgłoszone do urzędu skarbowego.
Jeśli ktoś przez lata gromadził gotówkę i planuje większy wydatek, najbezpieczniejszą drogą jest stopniowe wpłacanie środków na konto – małymi kwotami, z opisem każdej wpłaty jako „wpłata własnych środków z oszczędności” – i zachowywanie wszystkich potwierdzeń. Gdy po kilku miesiącach lub latach przyjdzie czas na zakup, historia rachunku będzie dokumentować legalność zgromadzonych środków.
Warto też pamiętać o kontekście unijnym: od 2027 roku Unia Europejska planuje wprowadzić limit 10 tys. euro dla gotówkowych płatności między osobami prywatnymi. Regulacja jest już w zaawansowanym stadium legislacyjnym. Przestrzeń dla dużych transakcji gotówkowych będzie więc kurczyć się niezależnie od krajowych przepisów.
Co powinien wiedzieć czytelnik
Przechowywanie gotówki w domu jest legalne i żaden przepis tego nie zabrania. Ryzyko zaczyna się w momencie wydawania nieudokumentowanych środków – szczególnie przy zakupie nieruchomości, pojazdu lub sprzętu o wysokiej wartości. Zanim zdecydujesz się na taką transakcję, sprawdź, czy jesteś w stanie wykazać pochodzenie każdej złotówki: potwierdzeniami wypłat, umowami, dokumentami sprzedaży lub spadkowymi.
Jeśli planujesz darowiznę od rodziny – zadbaj o przelew, nie o kopertę. Jeśli zaciągasz pożyczkę od bliskich – podpisz umowę i zgłoś ją do urzędu. Jeśli sprzedajesz cokolwiek wartościowego – zachowaj umowę i dowód zapłaty. Teczka z tymi dokumentami to jedyna rzecz, która w razie kontroli stanie między tobą a 75-proc. podatkiem od nieudokumentowanej kwoty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.