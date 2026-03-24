„Trzynasty czynsz” ląduje w skrzynkach. Spółdzielnie żądają nawet 4 tys. zł
Luty to dla milionów mieszkańców polskich bloków miesiąc prawdy. W skrzynkach na listy zaczynają lądować koperty ze spółdzielni i zarządów – roczne rozliczenie kosztów ogrzewania. Popularnie zwane „trzynastym czynszem”, bo pojawia się nagle i boleśnie. W tym roku emocje sięgają zenitu: wielu lokatorów, liczących na zwrot nadpłaconych zaliczek, z przerażeniem patrzy na wezwanie do dopłaty rzędu kilku tysięcy złotych. Skąd biorą się te kwoty, skoro kaloryfery były zakręcone przez pół sezonu?
Podzielnik mierzy jednostki, nie złotówki – i tu zaczyna się problem
Żeby zrozumieć, co się właściwie dzieje, trzeba wiedzieć, czym w ogóle jest podzielnik zamontowany na kaloryferze. W zdecydowanej większości polskich bloków to nie jest ciepłomierz, który mierzyłby zużycie energii w gigadżulach. To urządzenie elektroniczne z 2 czujnikami – temperatury grzejnika i temperatury pomieszczenia – które na ich podstawie nalicza bezwymiarowe „jednostki”. Te jednostki same w sobie nie mają żadnej ceny. Dopiero na koniec sezonu spółdzielnia sumuje wszystkie jednostki ze wszystkich mieszkań w bloku i dzieli całkowity koszt zakupu ciepła proporcjonalnie.
Mechanizm jest prosty, ale ma pułapkę. Jeśli w bloku zużyto ciepła za 100 000 zł, a suma jednostek ze wszystkich podzielników to 50 000, jedna jednostka jest warta 2 zł. Ale jeśli sąsiedzi drastycznie oszczędzali i suma jednostek w całym bloku wyniosła tylko 25 000 – jedna jednostka kosztuje już 4 zł. Możesz zużyć mniej jednostek niż rok temu i zapłacić dwukrotnie więcej, bo wartość jednostki wzrosła. To system naczyń połączonych – twój rachunek zależy nie tylko od ciebie, ale od wszystkich sąsiadów jednocześnie.
Dlaczego w ogóle stosuje się podzielniki zamiast ciepłomierzy? Wynika to z budowy instalacji w starszych budynkach. W blokach z wielkiej płyty rury prowadzono pionowo przez całą wysokość budynku – do każdego pionu podłączone są grzejniki na poszczególnych kondygnacjach. Żeby zamontować ciepłomierz mierzący faktyczne gigadżule, trzeba by go postawić przy każdym grzejniku osobno. Przy cenie ciepłomierza od 400 zł w górę – przy kilkudziesięciu grzejnikach na lokal – koszty byłyby nieopłacalne. Tańsze podzielniki to kompromis, który ma swoje konsekwencje.
Koszty stałe – za te płacisz nawet przy zakręconych kurków
Podzielniki to tylko połowa historii. Każde rozliczenie ogrzewania w spółdzielni składa się z 2 części: kosztów zmiennych (rozliczanych według wskazań podzielników) i kosztów stałych (rozliczanych od metrów kwadratowych mieszkania, niezależnie od zużycia).
Koszty stałe to opłata za moc zamówioną przez spółdzielnię od ciepłowni, za przesył ciepła rurami w budynku, za ogrzewanie klatek schodowych, suszarni, piwnic i korytarzy. Płacisz za to, że rury w bloku są ciepłe – nawet jeśli własnych grzejników nie używałeś przez cały sezon. Ciepło oddawane przez piony grzewcze (pionowe rury biegnące przez całą wysokość budynku) ogrzewa okoliczne ściany, a mieszkańcy po sąsiedzku korzystają z tego ciepła bez żadnego wskazania na podzielniku.
Proporcje między kosztami stałymi a zmiennymi różnią się między budynkami i są określone w regulaminie spółdzielni. Zgodnie z danymi Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – jako przykład typowego regulaminu – w budynkach z wyparkowym podzielnikami stosuje się podział 50/50 (połowa kosztów stała od m², połowa według wskazań), a w budynkach z nowszymi podzielnikami elektronicznymi nawet 70 procent kosztów stałych i tylko 30 procent zmiennych. Efekt jest przewidywalny: nawet jeśli całkowicie zakręcisz grzejniki, i tak zapłacisz lwią część rachunku.
Typowy scenariusz wygląda tak: lokal zużył ciepła według podzielników za 800 zł. Właściciel płacił przez rok zaliczki po 200 zł miesięcznie – razem 2400 zł. Oczekiwany zwrot: 1600 zł. Tymczasem koszty stałe od m² lokalu: 1800 zł. Razem do zapłaty: 2600 zł. Zamiast zwrotu – dopłata 200 zł. I to jeszcze łagodny wariant.
Narożnik na ostatnim piętrze – dlaczego ten sam blok, inne rachunki
System podzielnikowy ma jeszcze jeden, systematyczny problem: faworyzuje mieszkania w korzystnych lokalizacjach kosztem tych gorzej położonych. Lokal w środku bryły bloku, otoczony z każdej strony ciepłymi ścianami sąsiadów, traci minimalnie ciepło przez przegrody. Podzielniki namiętnie, bo nie ma potrzeby intensywnego grzania. Koszty zmienne – niskie. Koszty stałe – identyczne jak wszyscy.
Mieszkanie narożne na ostatnim piętrze wygląda inaczej: 2 ściany zewnętrzne, dach bezpośrednio nad sufitem. Ciepło ucieka szybciej, grzejniki muszą pracować intensywniej, by utrzymać komfortową temperaturę. Podzielniki namiętnie więcej jednostek. I właśnie te lokale przy rozliczeniu podzielnikowym płacą nieproporcjonalnie dużo w stosunku do faktycznych warunków fizycznych budynku – bo system nie uwzględnia izolacyjności przegród zewnętrznych.
Prawo energetyczne (art. 45a) daje użytkownikom lokali możliwość wnioskowania o zmianę sposobu rozliczenia na metodę opartą o powierzchnię użytkową lub kubaturę lokalu zamiast podzielnikową. W wielu przypadkach takie rozliczenie jest dla mieszkańców lokali narożnych korzystniejsze. Warto jednak skonsultować się z regulaminem spółdzielni – po zmianach z 2021 r. możliwość zmiany metody rozliczenia bywa ograniczona w budynkach, gdzie podzielniki działały już wcześniej.
Ceny ciepła w górę – tarcze znikają, rachunki rosną
Sezon 2025/2026 jest droższy niż poprzedni z jeszcze jednego powodu. W wielu ciepłowniach rachunki przekroczyły 200 zł za gigadżul, a w niektórych sięgnęły 230 zł. Działające wcześniej mechanizmy rządowe – rekompensaty dla ciepłowni i zamrożenie stawek maksymalnej ceny dostawy ciepła – wygasły 30 czerwca 2025 r. Ciepłownie wróciły do cen rynkowych, a wzrost kosztów ogrzewania o kilkanaście procent względem ubiegłego sezonu jest bezpośrednią konsekwencją tej decyzji. Wszystko to odbija się na rozliczeniu rocznym, które właśnie trafia do skrzynek.
Rozliczenie to jednak nie koniec. Wraz z dokumentem przychodzi nowa stawka zaliczki na 2026 r.. Spółdzielnie wolą zabezpieczyć się i zawyżyć zaliczkę, niż kredytować ciepło u dostawcy. Jeśli dopłata za ubiegły sezon wyniosła 2400 zł, zarząd prostą arytmetyką doliczy 200 zł do każdego miesięcznego czynszu. Przy emeryturze 2500 zł i dotychczasowym czynszu 1500 zł – do życia zostaje 800 zł miesięcznie.
Co można zrobić po otrzymaniu rozliczenia
Nie panikuj i złóż wniosek o raty. Masz prawo wystąpić do spółdzielni lub zarządu o rozłożenie dopłaty na raty. Wniosek warto złożyć natychmiast po otrzymaniu rozliczenia – zanim naliczą odsetki. Większość zarządców zgadza się na 6, 12, a czasem nawet 18 rat. Zamiast jednorazowej wpłaty 4000 zł – 333 zł miesięcznie przez rok. Wciąż obciążenie, ale możliwe do udźwignięcia.
Sprawdź rozliczenie samodzielnie. Zgodnie z art. 45a ustawy Prawo energetyczne masz prawo wglądu w dokumenty rozliczeniowe – kopie faktur od dostawcy ciepła, szczegółowe wyliczenia, regulamin rozliczeń. Sprawdź 3 rzeczy:
Po pierwsze – czy spółdzielnia rozlicza ogrzewanie i ciepłą wodę odrębnie dla każdego budynku. Od 2016 r. to obowiązek ustawowy – wliczanie kosztów podgrzewu wody użytkowej w koszty ogrzewania jest niezgodne z prawem.
Po drugie – czy proporcja kosztów stałych do zmiennych jest zgodna z regulaminem twojej spółdzielni. Regulamin powinien być dostępny w biurze zarządu.
Po trzecie – czy wartość jednostki podzielnikowej jest wyliczona prawidłowo. Podziel całkowity koszt zmiennych ogrzewania bloku przez sumę wszystkich jednostek ze wszystkich podzielników – wynik powinien zgadzać się z stawką podaną w rozliczeniu.
Według danych branżowych, ok. 70 procent zgłoszeń od mieszkańców dotyczy niejasności lub rzeczywistych nieprawidłowości w rozliczeniach. Błędy się zdarzają – a spółdzielnia nie ma interesu, żeby je wyłapywać za ciebie.
Bon ciepłowniczy – do 3500 zł dopłaty dla uprawnionych
Dla osób o najniższych dochodach dostępny jest bon ciepłowniczy wprowadzony ustawą z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym (Dz.U. poz. 1302). Świadczenie przysługuje gospodarstwom korzystającym z ciepła systemowego (miejska sieć ciepłownicza), gdy cena ciepła netto przekracza 170 zł za gigadżul.
Kryteria dochodowe: miesięczny dochód do 3272,69 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – przekroczenie progu nie oznacza utraty całego świadczenia, tylko jego pomniejszenia o kwotę przekroczenia. Minimalna wypłata to 20 zł.
Wysokość bonu za 2026 rok zależy od poziomu cen ciepła w twojej ciepłowni: 1000 zł przy cenie 170-200 zł/GJ, 2000 zł przy 200-230 zł/GJ i 3500 zł powyżej 230 zł/GJ netto. Wnioski za rok 2026 będzie można składać wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – osobiście, pocztą lub przez ePUAP. Termin jest krótki i nieprzekraczalny.
Uwaga: wnioski za II półrocze 2025 r. przyjmowane były do 15 grudnia 2025 r. i ten termin już minął. Jeśli nie zdążyłeś – nic nie stracisz na bonie za 2026 r., który ma wyższe stawki.
Co zrobić, zanim przyjdzie kolejne rozliczenie
Najskuteczniejszym długoterminowym rozwiązaniem jest termomodernizacja – ocieplenie ścian, wymiana okien i modernizacja źródła ciepła. Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 66 000 zł dla gospodarstw o średnich dochodach i do 99 000 zł dla najniższych dochodów. Przy kompleksowej termomodernizacji można obniżyć zapotrzebowanie na energię o 50-70 procent. To nie tylko niższe rachunki – to też wyższy komfort i wyższa wartość nieruchomości.
W perspektywie jednego sezonu: sprawdź, czy grzejniki są drożne i odblokowane. Meble, zasłony i osłony zabudowujące kaloryfery znacząco obniżają ich efektywność – podzielnik rejestruje mniejszą różnicę temperatur i nalicza mniej jednostek, ale faktyczna strata energii pozostaje ta sama. Zdejmij zabudowy, odsłoń grzejniki. Wolisz wyższe wskazanie podzielnika niż płacić za ciepło oddane do pustej wnęki za szafą.
W budynkach z regulatorami termostatycznymi na grzejnikach ustaw temperaturę na rozsądny minimalny poziom w nocy i podczas nieobecności, ale nie zakręcaj grzejników całkowicie. Całkowite wyłączenie ogrzewania w jednym lokalu nie tylko nie przynosi proporcjonalnych oszczędności (przez koszty stałe od m²), ale może też powodować zawilgocenie ścian i ryzyko pleśni – szczególnie w mieszkaniach narożnych z dużą powierzchnią ścian zewnętrznych.
