Tu zabraknie prądu. Lista planowanych wyłączeń. Zacznie się w poniedziałek 8 grudnia
Od poniedziałku 8 grudnia mieszkańców wielu warszawskich dzielnic czekają poważne utrudnienia. Operator zapowiedział liczne wyłączenia energii elektrycznej, które obejmą kolejne dni aż do 10 grudnia. Przerwy obejmą setki adresów na Bielanach, Targówku, Wawrze, Ursynowie, Ursusie, Bemowie, Pradze-Północ i w Wesołej. W niektórych miejscach prąd będzie odłączany już od 7:00 rano.
To jedno z największych planowanych wyłączeń w ostatnich tygodniach. Warto sprawdzić, czy Twój adres znalazł się na liście i przygotować się wcześniej.
Gdzie zabraknie prądu 8 grudnia
Bielany
Przerwy w dostawie energii zaplanowano m.in. na:
ul. Loteryjki, ul. Wólczyńskiej, ul. Lubelskiej, ul. Skaryszewskiej.
Utrudnienia rozpoczną się od 7:00 oraz 9:00 – w zależności od adresu.
Wyłączenia 9 grudnia: największy zakres prac
Targówek / Bródno
Operator zapowiada szeroki zakres wyłączeń obejmujący m.in.:
ul. Arktyczną, ul. Cylichowską, ul. Mrówczą, ul. Patriotów, ul. Polarną, ul. Północną, ul. Radomszczańską, ul. Rogatkową, ul. Skandynawską, ul. Tadzika, ul. Wójcicką, ul. Włodzką, ul. Zwoleńską, ul. Źródlaną, ul. Żonkilową.
Przerwy w godzinach: 7:00 i 9:00.
Wawer
Utrudnienia zaplanowano dla:
ul. Modrzykowej, ul. Mrówczej, ul. Niebieskiej, ul. Rogatków, ul. Włodzkiej, ul. Żonkilowej.
Prąd będzie wyłączany od 7:00, 12:00 lub 13:00 – w zależności od numeru budynku.
Ursynów / Pyry / Jeziorki
W tej części Warszawy przerwa obejmie:
ul. Hejnałową.
Godziny wyłączeń: 7:00–16:00.
Ursus / Gołąbki
Zapowiedziane wyłączenia obejmą:
ul. Siedliskową.
Przerwa potrwa od 9:00 do 16:00.
Bemowo / Jelonki
Duży zakres adresów:
ul. Cietrzewia, ul. Dziupli, ul. Konewki, ul. Krańcowa, ul. Popularna, ul. Łotnicza, ul. Zbożce, ul. Śląska.
Wyłączenia od 9:00 do 17:00.
Wyłączenia 10 grudnia
Praga-Północ / Nowa Praga
Przerwy obejmą:
ul. Stalową, ul. Szwedzką.
Prąd będzie wyłączany od 7:00 do 16:00.
Wesoła / Stara Miłosna
Największa lista ulic:
ul. Ezopa, ul. Lipkowska, ul. Patriotów, ul. Sobierajska, ul. Warsztatowa, ul. Wołeńska, ul. Zbójnogórska, ul. Łabędzia.
Godziny od 7:30 do 16:30.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz na jednej z wymienionych ulic lub prowadzisz tam firmę, przygotuj się na brak energii elektrycznej w ciągu dnia. Warto:
– naładować telefony i laptopy wieczorem,
– zabezpieczyć lodówkę i zamrażarkę,
– zaplanować pracę zdalną poza domem, jeśli potrzebujesz stałego dostępu do internetu i zasilania,
– unikać używania urządzeń elektrycznych bez zabezpieczenia przed nagłym zanikiem prądu.
Przerwy mają charakter techniczny i są zapowiedziane z wyprzedzeniem. W wielu przypadkach energia wróci wcześniej niż podaje harmonogram, jednak warto założyć najdłuższy wariant.
Od 8 do 10 grudnia znaczna część Warszawy doświadczy zapowiedzianych przerw w dostawie prądu. Najwięcej wyłączeń zaplanowano na 9 grudnia – obejmą one całe grupy ulic w kilku dzielnicach. To ważna informacja szczególnie dla osób pracujących zdalnie, rodziców z dziećmi oraz przedsiębiorców. Warto zawczasu przygotować się na utrudnienia i sprawdzić godzinowy harmonogram.
