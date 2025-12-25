Twój telefon może wkrótce zostać bez Internetu, choć nadal pokaże zasięg
W najbliższym czasie wielu użytkowników telefonów w Polsce może przeżyć niemiłe zaskoczenie. Telefon będzie działał pozornie normalnie, pojawią się kreski zasięgu, połączenia głosowe nadal będą możliwe, ale Internet mobilny nagle zniknie. Nie otworzy się mapa, aplikacja bankowa odmówi dostępu, a komunikatory przestaną wysyłać wiadomości. To nie będzie błąd sieci ani chwilowa awaria. Operatorzy w całym kraju definitywnie wyłączają technologię 3G.
Ta zmiana dotknie ogromnej liczby urządzeń, które przez lata działały bez zarzutu. W praktyce oznacza to konieczność wymiany telefonu, nawet jeśli do tej pory sprawował się bez problemu.
Dlaczego operatorzy wyłączają 3G?
Sieć 3G była kiedyś przełomem. Umożliwiła korzystanie z internetu w telefonie i zapoczątkowała erę smartfonów. Dziś jednak nie spełnia już współczesnych standardów. Jest wolna, ma ograniczoną przepustowość i zajmuje pasma radiowe potrzebne do rozwoju nowoczesnych technologii.
Operatorzy potrzebują tych częstotliwości do rozbudowy sieci 4G LTE i 5G. Utrzymywanie 3G stało się nieopłacalne, dlatego zapadła decyzja o jej całkowitym wygaszeniu.
Proces jest już zaawansowany:
– T Mobile zakończył działanie 3G wcześniej,
– Orange stopniowo wyłącza sieć i zakończy proces najprawdopodobniej do końca 2025 roku,
– Play realizuje wygaszanie od 2025 roku. Abonenci są powiadamiani na bieżąco,
– Plus planuje zakończenie obsługi 3G w kolejnych latach, proces już się rozpoczął.
Dla użytkowników oznacza to jedno. Telefony bez LTE stracą mobilny internet.
Jakie urządzenia przestaną łączyć się z siecią?
Zagrożone są wszystkie telefony, które korzystają wyłącznie z technologii 3G. Dotyczy to przede wszystkim starszych modeli wyprodukowanych przed 2012 rokiem, pierwszych iPhone’ów, wczesnych smartfonów z Androidem oraz wielu tanich urządzeń sprzed kilkunastu lat.
Problem dotknie także prostych telefonów używanych przez seniorów. Choć umożliwiają dzwonienie i wysyłanie SMS, po wyłączeniu 3G nie zapewnią dostępu do internetu, a część funkcji może przestać działać.
Telefon nie wyłączy się całkowicie. Nadal będzie można zadzwonić, ale aplikacje wymagające połączenia z siecią staną się bezużyteczne. Nawigacja nie pobierze danych, a płatności mobilne mogą zostać zablokowane.
Jak samodzielnie sprawdzić telefon?
Na telefonach z Androidem wystarczy wejść w ustawienia, następnie w informacje o sieci lub dane o urządzeniu. Jeżeli widnieje tam LTE, 4G albo 5G, urządzenie poradzi sobie po wyłączeniu 3G. Jeżeli dostępna jest wyłącznie sieć 3G lub UMTS, internet mobilny zniknie.
W przypadku iPhone’ów sytuacja jest jasna. Modele od iPhone’a 5 wzwyż obsługują LTE. Starsze wersje nie będą już korzystać z internetu mobilnego.
Niektórzy operatorzy umożliwiają też sprawdzenie telefonu poprzez wysłanie bezpłatnego SMS, co jest wygodnym rozwiązaniem dla osób mniej obeznanych z ustawieniami.
Kto zapłaci największą cenę tej zmiany?
Najbardziej narażone są osoby, które rzadko wymieniają sprzęt. Seniorzy, osoby o ograniczonych dochodach, a także drobni przedsiębiorcy korzystający ze starych terminali i telefonów służbowych mogą zostać zmuszeni do nagłego zakupu nowego urządzenia.
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy użytkowników starszych smartfonów, które wizualnie wciąż wyglądają nowocześnie, ale technicznie nie obsługują LTE. Dla wielu z nich brak internetu będzie całkowitym zaskoczeniem.
Operatorzy nie przewidują powszechnych dopłat do wymiany sprzętu. Koszt zakupu nowego telefonu pozostaje po stronie klienta.
Ile trzeba wydać na nowy telefon?
Najtańsze nowe modele z obsługą LTE kosztują obecnie około 400 zł. Telefony przygotowane pod 5G to wydatek znacznie wyższy, często przekraczający 1000 zł.
Aby ograniczyć koszty, warto rozważyć zakup telefonu odnowionego lub skorzystać z promocji. Eksperci ostrzegają jednak, że wraz z postępem wyłączeń popyt na tanie urządzenia może gwałtownie wzrosnąć, co przełoży się na wyższe ceny i mniejszą dostępność.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz z telefonu starszego niż 10 lat lub nie masz pewności, czy obsługuje LTE, warto sprawdzić to jak najszybciej. Brak internetu mobilnego może oznaczać problemy z bankowością, mapami, komunikacją i codziennymi sprawami.
Wymiana telefonu z wyprzedzeniem daje większy wybór i pozwala uniknąć stresu. Odkładanie tej decyzji może skończyć się nagłą utratą dostępu do kluczowych usług.
Dlaczego musisz wiedzieć o wyłączeniu 3G?
To nie jest zmiana techniczna dla wąskiej grupy użytkowników. Wyłączenie 3G dotyczy realnych, codziennych potrzeb milionów Polaków. Dostęp do banku, map, kontaktu z rodziną czy płatności mobilnych stał się podstawą funkcjonowania.
Ten temat odpowiada na konkretne pytania użytkowników i pomaga im przygotować się na zmianę, która już się dzieje. Świadomość teraz oznacza spokój później.
Koniec 3G w Polsce to fakt, a nie zapowiedź. Starsze telefony stracą dostęp do internetu mobilnego, nawet jeśli nadal będą działać do rozmów. Sprawdzenie urządzenia i zaplanowanie wymiany to dziś najlepszy sposób, by uniknąć nagłego problemu i nie zostać bez dostępu do kluczowych usług w najmniej odpowiednim momencie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.