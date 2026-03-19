Twój telefon może za chwilę przestać łączyć się z internetem. Zamykają sieć w Polsce
Jeszcze kilka lat temu litera „H” albo „3G” w rogu ekranu była powodem do dumy. Dziś te same oznaczenia mogą zwiastować kłopoty. Czterech największych operatorów w Polsce realizuje właśnie największą od lat zmianę w infrastrukturze telekomunikacyjnej – kolejne regiony kraju tracą sieć 3G, a posiadacze starszych telefonów mogą tego nawet nie wiedzieć, dopóki internet w ich telefonie po prostu nie zniknie.
Dwa lata cichej rewolucji – i Orange ma to za sobą
Wygaszanie sieci 3G w Polsce zaczęło się na dobre w 2023 roku, gdy T-Mobile jako pierwszy z dużych operatorów zakończył cały proces. Nie było żadnych fajerwerków – firma po prostu sukcesywnie przebudowywała stacje bazowe powiat po powiecie, aż w końcu kwietnia 2023 roku ostatni nadajnik 3G przestał nadawać. Uwolnione częstotliwości zasiliły sieci 4G i 5G, a klienci T-Mobile z nowszymi telefonami nie poczuli różnicy. Ci ze starszymi sprzętem – tak.
W ślad za T-Mobile poszedł Orange, który przystąpił do wygaszania jesienią 2023 roku od okolic Piły i Sieradza. Przez ponad dwa lata ekipy techniczne operatora modernizowały stację po stacji – łącznie ponad 12 tys. obiektów w całym kraju. Prace szły obszar po obszarze: Kujawy, Trójmiasto, Lublin, Białystok, Łódź, Kielce, Katowice, Poznań, Wrocław – kolejno traciły nadajniki 3G i w zamian dostawały wzmocnioną sieć LTE. W listopadzie 2025 roku Orange oficjalnie ogłosił zakończenie całego procesu. Operator zastrzegł, że 3G technicznie nadal działa na ułamku – ok. 0,5 proc. nadajników – ze względu na wymogi koordynacji międzynarodowej na granicach, ale to liczba bez znaczenia dla zwykłego użytkownika. Dla klientów Orange sprawa jest prosta: era 3G skończyła się. Pasmo 900 MHz, które przez dwie dekady służyło przesyłaniu danych w starym standardzie, zasila teraz sieć LTE, poprawiając zasięg w budynkach i poza miastami.
Play na półmetku, Plus dopiero otworzył front
Play przez długi czas unikał konkretnych deklaracji ws. wyłączenia 3G. Oficjalnie biuro prasowe odsyłało do informacji, że decyzja zależy od dostępu do nowych częstotliwości. Przełom nastąpił w marcu 2025 roku, gdy operator ogłosił harmonogram – pierwsze wyłączenia ruszyły w kwietniu 2025 r. w wybranych powiatach województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Zanim ogłoszono start, operator prowadził pilotaż w 2024 roku w okolicach Lublina, Torunia, Łochowa i Rawy Mazowieckiej – testy miały sprawdzić, jak klienci reagują na zmianę i czy procedura nie generuje problemów z łącznością. W październiku 2025 roku Play poinformował, że modernizacja objęła już ok. 42 proc. użytkowników w swoim zasięgu. Prace ukończono wówczas w całym województwie łódzkim, a także w wybranych lokalizacjach na Śląsku, w Wielkopolsce, na Podkarpaciu, Podlasiu i w Małopolsce. Operator dysponuje ponad 12,5 tys. nadajników i nie podaje jednej daty końcowej – z komunikatów wynika, że pełne wygaszenie 3G nastąpi do końca 2027 roku. Dla klientów Play korzystających ze starszych telefonów czas nagli.
Najspokojniej do zmian podchodził przez lata Plus. Jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku operator nie zdradzał szczegółów, choć w dokumentach finansowych od lat pojawiał się horyzont 2027 roku jako data rezygnacji ze starszych standardów. Pod koniec listopada 2025 roku Polkomtel oficjalnie ogłosił, że rozpoczyna przygotowania do zastąpienia 3G siecią 4G/LTE. Komunikat był ostrożny – bez regionalnego harmonogramu, bez konkretnej daty. Według informacji branżowego portalu gsm.biz.pl, Plus celuje w końcówkę 2026 roku jako termin zakończenia pełnego wygaszenia. Do tego czasu sieć sprzedaży ma aktywnie informować klientów o konieczności ewentualnej wymiany sprzętu i kart SIM. Co wyróżnia Plus na tle konkurencji, to zapowiedź możliwego równoległego wygaszenia sieci 2G w podobnym horyzoncie czasowym – co byłoby najradykalniejszym krokiem na polskim rynku telekomunikacyjnym.
Paradoks: starsza sieć żyje, bo jest potrzebna bardziej niż nowsza
Dla wielu osób zadziwiające jest to, że operatorzy likwidują 3G, jednocześnie zachowując sieć 2G, która jest technologią znacznie starszą, pamiętającą początki GSM w Polsce. Logika jest jednak prosta i wynika z tego, do czego każda z tych sieci jest dziś faktycznie używana. Sieć 3G straciła swoje główne zadanie całkowicie – transmisję danych mobilnych przejęło 4G, które jest wielokrotnie szybsze, bardziej efektywne energetycznie i oferuje nieporównywalnie lepszą jakość połączeń. Nikt rozsądnie myślący nie wybierze wolnego 3G zamiast LTE, jeśli ma taką możliwość. W efekcie sieć 3G to dziś infrastruktura, która pochłania koszty, zajmuje cenne częstotliwości i nie daje nic w zamian.
Sieć 2G tymczasem pełni dwie funkcje, których nikt inny nie zastąpił. Po pierwsze, jest rezerwowym kanałem głosowym dla telefonów, które nie obsługują technologii VoLTE, czyli prowadzenia rozmów przez sieć LTE. Po drugie – i to jest kluczowe – obsługuje miliony urządzeń M2M, czyli systemów komunikacji między maszynami. Bankomaty, terminale płatnicze, systemy alarmowe w domach i firmach, liczniki energii elektrycznej z zdalnym odczytem, automaty sprzedające, czujniki przemysłowe – wiele z tych urządzeń działa wyłącznie w standardzie 2G/GPRS i nie ma w nich możliwości prostej aktualizacji oprogramowania. Wymiana każdego z nich to koszt i czas – nie coś, co można zrobić z dnia na dzień. Dlatego 2G zostanie z nami jeszcze kilka lat, a 3G zniknie jako pierwsze.
Kogo to naprawdę dotknie – i co grozi za brak reakcji
Statystyki operatorów są pod tym względem optymistyczne: ruch sieciowy w standardzie 3G w sieciach Play i Plus wynosił zaledwie ok. 3 proc. wszystkich połączeń danych. Zdecydowana większość posiadaczy smartfonów kupionych po 2016 roku korzysta już z 4G lub 5G i wyłączenie 3G nie zmieni dla nich dosłownie niczego. Problem dotyczy wąskiej, ale realnej grupy użytkowników – przede wszystkim tych, którzy wciąż użytkują telefony wyprodukowane między 2008 a 2016 rokiem, obsługujące wyłącznie sieć 3G lub starszą 2G, bez jakiegokolwiek wsparcia dla LTE. Chodzi o pierwsze smartfony z Androidem w wersjach 2.x i 4.0, wczesne modele iPhone’a (do czwórki włącznie) i klasyczne telefony z fizyczną klawiaturą z tamtego okresu.
Dla tej grupy skutki wyłączenia 3G będą odczuwalne natychmiast i dotkliwie: utrata dostępu do mobilnego internetu, aplikacji, nawigacji, bankowości mobilnej i komunikatorów. Zostaje wyłącznie możliwość dzwonienia i wysyłania SMS-ów przez sieć 2G – o ile operator tej sieci jeszcze nie wyłączy. Drugą narażoną grupą są przedsiębiorcy i instytucje korzystające z urządzeń z modułem 3G: starszych kas fiskalnych z łącznością GSM, systemów alarmowych monitorowanych przez centrum, terminali parkingowych czy urządzeń do zdalnego odczytu danych. W ich przypadku wyłączenie 3G może oznaczać nie tylko wymianę karty SIM, ale całego urządzenia. Żaden z operatorów nie przewiduje jakichkolwiek rekompensat za utratę funkcjonalności – jedynym wyjątkiem była karta SIM w T-Mobile, którą klienci mogli wymienić na nową bezpłatnie w salonach sieci.
Jak sprawdzić, czy twój telefon przeżyje zmianę
Diagnoza jest prosta i każdy może ją przeprowadzić samodzielnie w ciągu minuty. Użytkownicy Androida powinni wejść w ustawienia i poszukać zakładki „Sieć komórkowa” lub „Informacje o telefonie” – jeśli na liście obsługiwanych typów sieci nie pojawia się oznaczenie LTE, 4G ani 5G, telefon nie będzie w stanie połączyć się z internetem po wyłączeniu 3G. Posiadacze iPhone’ów znajdą analogiczną informację w ustawieniach, w zakładce „Sieć”. Klienci Orange mają do dyspozycji jeszcze prostszą opcję: wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści KARTA na numer 80233 – operator odesłe automatyczną informację, czy posiadany sprzęt i karta SIM będą działały po wyłączeniu 3G. Klienci Orange Flex mogą sprawdzić to samo przez czat w aplikacji operatora.
Jeśli okaże się, że wymiana jest konieczna, warto znać realne koszty. Najtańsze smartfony z obsługą sieci 4G LTE dostępne są w polskich sklepach już od ok. 400-500 zł – wystarczą do rozmów, SMS-ów, sprawdzania poczty i korzystania z aplikacji bankowych. Telefony obsługujące sieć 5G kosztują minimum 1 000-1 500 zł w przypadku modeli z dolnego segmentu rynku. Przy wyborze nowego urządzenia warto zadbać o to, by obsługiwało technologię VoLTE – prowadzenia rozmów głosowych przez sieć LTE – bo gdy operatorzy za kilka lat przystąpią do wygaszania 2G, to właśnie VoLTE stanie się jedynym standardem głosowym. Klienci Play mogą liczyć na specjalne oferty wymiany urządzeń przygotowane przez sieć z myślą o tych, których telefony obsługują wyłącznie 3G.
Po 3G przyjdzie kolej na 2G – i to będzie znacznie większy problem
Wygaszenie 3G to dopiero pierwsza część planowanej rewolucji. Gdy wszyscy czterej operatorzy zakończą ten etap – najpóźniej do 2027 roku – naturalnym kolejnym krokiem jest sieć 2G. Orange zapowiedział wyłączenie 2G do końca 2028 roku. Play deklaruje, że wygaszanie 2G nastąpi po zakończeniu procesu z 3G, czyli już po 2027 roku. Plus, jak wspomniano, rozważa równoległe wyłączenie obu starszych standardów. Wyłączenie 2G będzie zdecydowanie bardziej odczuwalne niż likwidacja 3G – dotknie bowiem nie tylko posiadaczy prostych telefonów bez 4G, ale całą branżę korzystającą z modułów M2M, czyli wspomniane bankomaty, alarmy, liczniki i terminale. Szacuje się, że w Polsce pracują miliony takich urządzeń. Ich wymiana lub aktualizacja to wieloletnie i kosztowne przedsięwzięcie, którego branża i samorządy będą musiały dokonać w zaledwie kilka lat.
Na razie jednak Polacy mają czas. Jeśli korzystasz z sieci Play lub Plus i masz starszy telefon – sprawdź koniecznie, czy obsługuje on sieć 4G LTE. Jeśli tak, nie musisz robić absolutnie niczego. Jeśli nie – masz jeszcze kilkanaście miesięcy na spokojne zaplanowanie zakupu nowego sprzętu, zanim wyłączenia dotrą do twojego rejonu. Zdecydowanie gorzej wyjdą ci, którzy zorientują się dopiero wtedy, gdy internet w telefonie po prostu przestanie działać.
