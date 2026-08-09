Tyle będą zarabiać Polacy?! Taka ma być płaca minimalna od 2027 roku. Podwyżka dla milionów pracowników
Od 1 stycznia 2027 roku miliony pracowników mogą zobaczyć wyższe kwoty na swoich umowach. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa do 32,30 zł brutto. Zmiana nie ograniczy się jednak tylko do pensji. Wzrost płacy minimalnej wpływa również na szereg innych świadczeń i należności obliczanych na jej podstawie.
Na razie mówimy o propozycji przedstawionej w założeniach dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów. Ostateczna wysokość stawek na 2027 rok musi zostać formalnie ustalona przez rząd.
4950 zł brutto od 1 stycznia. Taka jest propozycja
Według przedstawionych założeń minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 roku ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie.
Jednocześnie minimalna stawka godzinowa dotycząca określonych umów cywilnoprawnych ma wzrosnąć do 32,30 zł brutto za godzinę.
Dla porównania w 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa to 31,40 zł brutto.
Oznacza to wzrost minimalnej pensji o 144 zł brutto miesięcznie. Procentowo jest to podwyżka o około 3 proc.
Stawka godzinowa zwiększyłaby się natomiast o 90 groszy brutto.
1728 zł więcej w ciągu roku
Na pierwszy rzut oka 144 zł miesięcznie może nie wyglądać na szczególnie dużą zmianę. Jeśli jednak policzymy różnicę w skali całego roku, otrzymamy 1728 zł brutto więcej.
To oczywiście różnica pomiędzy samymi stawkami brutto. Kwota, która rzeczywiście pojawi się na rachunku bankowym pracownika, będzie niższa ze względu na składki oraz podatek i będzie zależała od indywidualnej sytuacji zatrudnionego.
Podwyżka obejmie przede wszystkim osoby, których wynagrodzenie jest ustalone na poziomie ustawowego minimum. Może jednak pośrednio oddziaływać również na wynagrodzenia osób zarabiających niewiele powyżej najniższej krajowej.
Związki zawodowe chciały co najmniej 5200 zł
Proponowane 4950 zł brutto nie spełnia oczekiwań strony związkowej.
Podczas rozmów w Radzie Dialogu Społecznego przedstawiciele związków zawodowych opowiadali się za większym wzrostem. Postulowana przez nich kwota wynosiła co najmniej 5200 zł brutto.
Różnica pomiędzy tym postulatem a rządową propozycją wynosi więc 250 zł brutto miesięcznie.
Partnerom społecznym nie udało się jednak uzgodnić wspólnego stanowiska. W takiej sytuacji wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Rząd ma czas do 15 września
Procedurę określa ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości stawek w przewidzianym terminie, Rada Ministrów ustala je w rozporządzeniu do 15 września.
Co bardzo istotne, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez rząd nie może być niższa od kwoty przedstawionej wcześniej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
Dlatego 4950 zł brutto jest obecnie kluczową kwotą dla pracowników oczekujących na ostateczną decyzję dotyczącą 2027 roku.
Minimalna pensja rośnie znacznie wolniej niż kilka lat temu
Zmiana z 4806 zł do 4950 zł oznacza wzrost o około 3 proc. To znacznie spokojniejsze tempo niż podwyżki najniższej krajowej obserwowane w poprzednich latach.
Dla porównania jeszcze w 2024 roku minimalne wynagrodzenie zmieniało się dwukrotnie. Od stycznia wynosiło 4242 zł brutto, a od lipca 4300 zł brutto. W 2025 roku wzrosło do 4666 zł brutto, natomiast w 2026 roku do 4806 zł brutto.
Jeżeli stawka 4950 zł zostanie ostatecznie przyjęta, w ciągu 3 lat minimalne wynagrodzenie wzrośnie więc z 4242 zł na początku 2024 roku do 4950 zł w 2027 roku.
To różnica wynosząca 708 zł brutto miesięcznie.
Podwyżka minimalnej pensji to nie tylko wyższa wypłata
Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest istotna nie tylko dla osób otrzymujących najniższą krajową. Jest ona punktem odniesienia dla wielu innych należności wynikających z prawa pracy.
Zmiana może wpływać między innymi na określone dodatki, limity i świadczenia, których wysokość ustawodawca powiązał z minimalnym wynagrodzeniem.
Jednym z przykładów jest dodatek za pracę w porze nocnej. Zgodnie z Kodeksem pracy za każdą godzinę pracy w nocy pracownikowi przysługuje dodatek odpowiadający 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
Zmiana najniższej krajowej może mieć również znaczenie przy ustalaniu minimalnego poziomu niektórych odszkodowań wynikających z prawa pracy.
Zmiana ważna również dla pracodawców
Podwyżka najniższej krajowej oznacza jednocześnie wzrost kosztów dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników otrzymujących wynagrodzenie na poziomie minimum.
Pracodawca ponosi bowiem nie tylko koszt wynagrodzenia brutto wpisanego do umowy. Dochodzą do niego również finansowane przez firmę składki i inne obowiązkowe obciążenia.
Dlatego wzrost z 4806 zł do 4950 zł oznacza dla przedsiębiorstwa większy koszt niż sama różnica 144 zł miesięcznie.
Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw zatrudniających dużą liczbę osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie.
Warszawa i duże miasta odczują zmianę inaczej
Znaczenie podwyżki może być różne w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie oraz innych największych miastach przeciętne wynagrodzenia są wyraźnie wyższe od ustawowego minimum, ale jednocześnie mieszkańcy mierzą się z wysokimi kosztami mieszkań, usług i codziennych zakupów.
W mniejszych miejscowościach udział pracowników otrzymujących wynagrodzenie zbliżone do płacy minimalnej może być większy. Tam każda zmiana ustawowego minimum może być szczególnie zauważalna zarówno dla gospodarstw domowych, jak i lokalnych przedsiębiorców.
4950 zł nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone
To szczególnie ważne przed podjęciem decyzji finansowych dotyczących przyszłego roku. Kwota 4950 zł brutto jest obecnie propozycją, a formalne rozporządzenie ustalające minimalne wynagrodzenie na 2027 rok musi zostać wydane zgodnie z ustawową procedurą.
Dlatego pracownicy powinni śledzić ostateczną decyzję Rady Ministrów. Dopiero po zakończeniu procedury będziemy znali definitywną wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej obowiązujących od początku 2027 roku.
Podstawa prawna
Zasady ustalania najniższej krajowej określa ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zgodnie z ustawowym mechanizmem wysokość minimalnego wynagrodzenia jest przedmiotem negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Jeżeli partnerzy społeczni nie osiągną porozumienia, stawki ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli obecnie otrzymujesz 4806 zł brutto miesięcznie i ostatecznie przyjęta zostanie stawka 4950 zł, od 1 stycznia 2027 roku pracodawca nie będzie mógł wypłacać Ci za pełny miesięczny wymiar czasu pracy wynagrodzenia niższego od obowiązującego minimum.
Różnica pomiędzy obecnym minimum a proponowaną stawką wynosi 144 zł brutto miesięcznie i 1728 zł brutto w skali 12 miesięcy.
Jeżeli pracujesz na umowie objętej minimalną stawką godzinową, kluczową liczbą będzie 32,30 zł brutto za godzinę zamiast obecnych 31,40 zł.
Zmiana może być istotna również wtedy, gdy zarabiasz nieco więcej niż ustawowe minimum. Podnoszenie najniższych wynagrodzeń często powoduje presję na zmianę siatki płac w firmach, ponieważ różnice pomiędzy wynagrodzeniem pracownika początkującego i bardziej doświadczonego zaczynają się zmniejszać.
Na razie najważniejsza data to 15 września 2026 roku. Do tego czasu powinniśmy poznać formalne rozstrzygnięcie dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Jeśli rząd utrzyma przedstawioną propozycję, od 1 stycznia najniższa krajowa wzrośnie do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 32,30 zł brutto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.