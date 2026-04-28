Tyle gotówki powinieneś trzymać w domu w 2026 roku. NBP podaje konkretną kwotę. I nie chodzi o „kilka stówek”
Do końca sierpnia 2025 r. wartość gotówki znajdującej się w obiegu w Polsce osiągnęła 443 miliardy złotych – rekord w historii NBP. Polacy masowo wypłacają pieniądze z kont nie dlatego, że przestali ufać bankom. Robią to, bo coraz lepiej rozumieją, co się stanie z ich portfelem, gdy zgaśnie prąd, padnie sieć komórkowa lub hakerzy zaatakują infrastrukturę bankową. Teraz NBP i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprost mówią, ile powinno leżeć w domowej szufladzie – i jak to przechowywać.
Dlaczego bank centralny wraca do gotówki jak do koła ratunkowego
Prezes NBP Adam Glapiński powiedział to bez ogródek: „Jesteśmy krajem frontowym, a gotówka pełni rolę, której nic nie może zastąpić w sytuacji ataku cybernetycznego”. To nie jest retoryka na potrzeby konferencji. To opis realnego scenariusza, który polskie instytucje traktują jako jeden z bazowych: rozległy cyberatak na systemy bankowe lub długotrwały blackout powodujący, że terminale płatnicze, bankomaty i aplikacje bankowe przestają działać jednocześnie. W takim momencie fizyczny banknot w portfelu jest jedynym środkiem płatniczym, który działa.
Polska nie jest w tym podejściu odosobniona. Szwecja – kraj o najwyższym udziale płatności bezgotówkowych w Europie – rekomenduje obywatelom trzymanie gotówki na równi z zapasami wody i żywności. Niemcy i Finlandia opublikowały podobne wytyczne. Różnica między tamtymi krajami a Polską polega na tym, że Polska leży w zasięgu faktycznych zagrożeń hybrydowych – nie hipotetycznych. Po wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. przed polskimi bankomatami ustawiały się kolejki. System wytrzymał – ale scenariusz powtórki, tym razem z towarzyszącym cyberatakiem, jest przez NBP i RCB traktowany poważnie.
Konkretne liczby: ile i w jakich nominałach
NBP nie wydał rozporządzenia z dokładną kwotą – to nie jest przepis prawa, lecz rekomendacja. Eksperci banku centralnego oraz analitycy RCB wskazują jednak na konkretny cel: zapas pozwalający pokryć podstawowe wydatki przez 7-10 dni. Dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w mieście w 2026 r. oznacza to kwotę w przedziale 3000-5000 złotych – wystarczającą na jedzenie, leki i transport przy założeniu, że ceny w warunkach kryzysowych mogą chwilowo wzrosnąć. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wystarczający bufor to 1000-1500 złotych. RCB wskazuje wprost, że gotówka powinna znaleźć się w każdym domowym zestawie awaryjnym – razem z latarką, radiem na baterie i zapasem wody.
Sama kwota to za mało – liczy się też struktura nominałów. W czasie awarii sprzedawcy, szczególnie mali, mogą mieć problem z wydawaniem reszty z dużych banknotów. Zalecana struktura rezerwy wygląda następująco:
|Nominał
|Rekomendowany udział
|Powód
|10 zł i 20 zł
|Co najmniej 50 proc. rezerwy
|Drobne zakupy, sklepy bez reszty z 100 zł
|50 zł
|Ok. 30 proc.
|Elastyczność w większych zakupach
|100 zł
|Do 20 proc.
|Wyższe płatności (paliwo, apteka)
|200 zł i 500 zł
|Unikać lub minimalizować
|Problemy z resztą w małych sklepach
Monety – choć lekkie – warto mieć garść: 1 zł, 2 zł i 5 zł przydają się przy precyzyjnych płatnościach, gdy sprzedawca nie ma z czego wydać.
Prawo a gotówka w domu: co wolno, a czego nie
W Polsce nie istnieje żaden przepis ograniczający ilość gotówki, którą obywatel może trzymać w miejscu zamieszkania. Urząd Skarbowy nie ma prawa kontrolować domowej kasetki bez uprzedniego wszczęcia postępowania karnoskarbowego – co wymaga konkretnego podejrzenia, nie rutynowej „kontroli”. Podstawa: art. 281 Ordynacji podatkowej (Dz.U. 2025 poz. 111 t.j.) – kontrola podatkowa może być wszczęta wyłącznie na podstawie wydanego upoważnienia, po uprzednim zawiadomieniu podatnika.
Jedynym ograniczeniem jest limit gotówkowy w transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem – 20 000 złotych. Powyżej tej kwoty sprzedawca może odmówić przyjęcia gotówki i zażądać przelewu. Limit ten nie dotyczy transakcji między osobami prywatnymi. Kilka tysięcy złotych w domowej szufladzie nie wymaga żadnej dokumentacji – pod warunkiem, że pieniądze te pochodzą z legalnych, opodatkowanych źródeł. Przy ewentualnej późniejszej wpłacie z powrotem na konto warto mieć wydruki bankowe potwierdzające historyczne wypłaty: to najprościej udowodniony „ślad” legalnego pochodzenia środków.
66 proc. Polaków już to robi – ale nie zawsze sensownie
Według danych NBP ponad 66 proc. Polaków trzyma gotówkę jako formę finansowego zabezpieczenia. Jednak badania pokazują, że zdecydowana większość z nich ma w domu kwoty symboliczne – poniżej 500 złotych – wystarczające co najwyżej na jeden dzień normalnych wydatków. Tymczasem pełnoskalowa awaria systemu płatniczego, z którą mierzyły się np. Paryż (rozległy blackout 2021 r.) czy Praga (cyberatak na infrastrukturę bankową 2023 r.) potrwała kilkanaście godzin do kilku dni. W Polsce w marcu 2024 r. awaria systemu Elixir (rozliczenia natychmiastowe) trwała 4 godziny i sparaliżowała przelewy dla milionów klientów banków. To był krótki epizod – ale dobrze ilustruje realne ryzyko.
Zjawisko „cash hoarding” – gromadzenia gotówki poza systemem bankowym – jest w Polsce silniejsze niż w większości krajów zachodnich. Ekonomiści wskazują na dwa powody: historyczną pamięć o denominacji z 1995 r. i reformach bankowych lat 90. oraz rosnącą świadomość zagrożeń hybrydowych po 2022 r. Rekordowy poziom gotówki w obiegu – 443 mld zł – to efekt obu tych czynników naraz.
Warszawa: miasto kart i aplikacji, które może wyłączyć jeden atak
Warszawa jest miastem o jednym z najwyższych w Polsce udziałów płatności bezgotówkowych. Według danych NBP z 2025 r. w aglomeracji warszawskiej ponad 78 proc. transakcji detalicznych odbywa się kartą lub telefonem – znacznie powyżej średniej krajowej (62 proc.). To wygodne na co dzień. W sytuacji kryzysowej oznacza jednak, że statystyczny warszawiak jest bardziej bezbronny niż mieszkaniec mniejszego miasta, gdzie udział gotówki jest wyższy z konieczności.
W Warszawie skoncentrowana jest też największa w Polsce infrastruktura bankowości elektronicznej – serwery, centra danych, węzły rozliczeniowe. To oznacza, że ewentualny cyberatak skierowany w polski sektor finansowy z dużym prawdopodobieństwem uderzy najpierw tutaj. Nie są to spekulacje: w 2022 r. rosyjska grupa Killnet przeprowadziła ataki DDoS na strony Sejmu, Senatu, Policji i PKP. Sektor bankowy był na liście celów, choć wtedy bez poważniejszych skutków. Scenariusz powtórzenia – bardziej zaawansowanego – jest traktowany przez CERT Polska jako realny.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób to w weekend, nie po fakcie
- Wypłać tygodniowy bufor gotówki i trzymaj go oddzielnie od portfela. To nie musi być sejf ani ukryty schowek. Wystarczy koperta w szufladzie, do której sięgasz wyłącznie w sytuacji awaryjnej – nie przy codziennych zakupach. Twój cel minimum to kwota odpowiadająca tygodniowym wydatkom twojego gospodarstwa domowego. Dla przeciętnej rodziny 2+2 w Warszawie to ok. 1500-2000 złotych na jedzenie, leki i transport przez tydzień – przy założeniu normalnych (nie kryzysowych) cen.
- Zadbaj o nominały. Wypłacając gotówkę z bankomatu, wybierz opcję „inne nominały” lub pojdź do kasy, jeśli bankomat jej nie oferuje. Poproś o banknoty 10 i 20 zł zamiast 100-złotówek. W sklepie podczas blackoutu sprzedawca z ręczną kasą nie wyda ci reszty ze stuzłotówki za bułki i mleko.
- Przechowuj gotówkę w kilku miejscach, nie w jednym. Część w domu, część w pracy (szuflada biurka), część – jeśli mieszkasz z rodziną – u każdego dorosłego domownika osobno. W sytuacji kryzysowej nie zawsze wszyscy są w tym samym miejscu. Woreczek strunowy chroni przed wilgocią. Metalowe pudełko – przed ogniem i szkodnikami.
- Raz na kwartał sprawdź stan rezerwy i uzupełnij ją do aktualnych cen. Inflacja powoduje, że 1000 złotych sprzed dwóch lat ma dziś inną siłę nabywczą. Przy zakładanej inflacji na poziomie 4-5 proc. w 2026 r. twoja rezerwa traci ok. 40-50 złotych realnej wartości co rok z każdego tysiąca. To koszt „polisy ubezpieczeniowej” – traktuj go tak, a nie jako stratę.
- Zachowaj wydruki lub screenshoty historii wypłat z banku. Jeśli za rok lub dwa będziesz chciał wpłacić z powrotem nieużytą rezerwę na konto, bank lub urząd skarbowy może zapytać o jej pochodzenie przy większych kwotach. Wydruk historii transakcji z okresu wypłat – to wystarczający dowód legalnego źródła.
