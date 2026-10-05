Tylko przez dwa dni schab bez kości za kilka złotych. Aby skorzystać z takich cen wystarczy nawet Karta Seniora
Schab wieprzowy bez kości w Carrefour Market kosztuje 8,99 zł/kg dla klientów korzystających z promocji lojalnościowej. Oferta obowiązuje od poniedziałku 5 października do środy 7 października włącznie, a cena bez aplikacji lub odpowiedniej karty wynosi 15,95 zł/kg. Różnica to 6,96 zł na każdym kilogramie mięsa. Do uzyskania rabatu można wykorzystać aplikację Mój Carrefour, Kartę Seniora albo kartę PAYBACK. Dzięki temu z niższej ceny mogą skorzystać również osoby, które na zakupy zabierają fizyczną kartę i nie korzystają z kuponów w telefonie.
W gazetce sieć wskazuje, że przy zakupie z aplikacją potrzebny jest aktywowany kupon, a przy korzystaniu z karty lojalnościowej wymagana jest jej rejestracja. Karta Seniora jest jedną z możliwości uzyskania ceny 8,99 zł/kg, więc jej posiadacz nie musi dodatkowo uruchamiać aplikacji Mój Carrefour. Sam program Senior jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 60 lat; według informacji Carrefour kartę można otrzymać w hipermarkecie lub supermarkecie Market po wypełnieniu formularza. W przyapdku tej oferty istotne jest rozpoznanie karty lub kuponu przy kasie, aby zakup został rozliczony według promocyjnej stawki.
Przy zakupie dokładnie 2 kg schabu cena promocyjna daje rachunek 17,98 zł zamiast 31,90 zł. Oszczędność wynosi więc 13,92 zł. Za 3 kg klient zapłaci 26,97 zł, podczas gdy przy stawce 15,95 zł/kg taki sam zakup kosztowałby 47,85 zł, czyli o 20,88 zł więcej. Są to wyliczenia dla wskazanej masy; faktyczna należność zależy od wagi wybranego kawałka. Schab można przeznaczyć na kotlety lub pieczeń, a przy planowaniu większego zakupu różnicę w wydatku łatwo obliczyć, mnożąc liczbę kilogramów przez 6,96 zł.
Promocja na schab ma krótszy termin niż cała gazetka, której oferta obejmuje okres od 5 do 10 października. Przy tym produkcie sieć wyraźnie oznaczyła 7 października jako ostatni dzień obowiązywania oferty. Termin na okładce nie przedłuża więc tej konkretnej obniżki do soboty. W warunkach gazetki Carrefour zastrzega także obowiązywanie ofert do wyczerpania zapasów oraz możliwość różnej dostępności produktów w poszczególnych sklepach. Cena dotyczy schabu wieprzowego bez kości wskazanego w promocji.
Przed zapłatą przygotuj zarejestrowaną Kartę Seniora lub PAYBACK albo aktywuj kupon w aplikacji Mój Carrefour. Na paragonie sprawdź, czy schab rozliczono po 8,99 zł/kg. W razie braku rabatu wyjaśnij naliczenie ceny z obsługą sklepu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.