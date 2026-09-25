Tylko w piątek potężna promocja w Biedronce. Dwie sztuki gratis, ale obowiązuje ścisły limit
Biedronka przygotowała specjalną jednodniową ofertę. Tylko w piątek 25 września klienci mogą kupić cztery puszki napoju energetycznego Red Bull 250 ml, a zapłacić jedynie za dwie. Cena całego zestawu spada z 25,96 zł do 13 zł. Aby skorzystać, trzeba jednak posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka.
Promocja obejmuje napój energetyczny Red Bull w puszkach o pojemności 250 ml. Mechanizm jest prosty: przy zakupie czterech sztuk dwie z nich sklep doliczy za darmo.
Po zastosowaniu promocji każda z czterech puszek kosztuje efektywnie 3,25 zł. Bez oferty cena jednej sztuki wynosi 6,49 zł, dlatego za taki sam zestaw trzeba byłoby zapłacić 25,96 zł.
W piątek klienci zapłacą za niego tylko 13 zł, co oznacza 12,96 zł oszczędności na jednym zakupie.
Oferta obowiązuje tylko jeden dzień
Promocję zaplanowano wyłącznie na piątek 25 września. Nie będzie obowiązywała przez cały weekend, dlatego osoby zainteresowane zakupem muszą pojawić się w sklepie właśnie tego dnia.
Warunkiem naliczenia rabatu jest użycie przy kasie:
- karty Moja Biedronka,
- albo aplikacji mobilnej przypisanej do konta klienta.
Bez zeskanowania karty lub aplikacji puszki zostaną rozliczone w cenie regularnej.
Biedronka wprowadziła ścisły limit
Sieć ograniczyła liczbę produktów, które jeden klient może kupić na promocyjnych zasadach. Dzienny limit wynosi cztery puszki na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach jednego konta można skorzystać z mechanizmu 2+2 gratis tylko raz. Zakup kolejnych puszek nie powinien zostać objęty tym samym rabatem.
Rano może zacząć się większy ruch
Tak krótkie promocje na produkty znanych marek zwykle przyciągają uwagę klientów, szczególnie gdy obniżka sięga niemal połowy ceny regularnej. Część osób może pojawić się w sklepach już rano, aby kupić dozwolony zestaw przed wyczerpaniem zapasów.
Dostępność może różnić się w zależności od placówki. Warto również sprawdzić cenę na ekranie kasy i upewnić się, że karta Moja Biedronka została prawidłowo zeskanowana.
Najważniejsze zasady oferty są proste: tylko 25 września, cztery puszki Red Bulla za łącznie 13 zł, karta lub aplikacja Moja Biedronka oraz limit czterech sztuk dziennie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.