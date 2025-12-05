Tysiące ludzi dostaje pieniądze na święta. Sprawdź czy Tobie tez się należą
Pracownicy w Polsce otrzymają zróżnicowane świąteczne świadczenia. Kwoty wahają się od 90 złotych w Choroszczy do 1450 złotych w Poznaniu. Duże miasta jak Kraków, Lublin i Warszawa nie przewidują dodatkowych wypłat na święta, ale są tam inne benefity.
Najwyższe świadczenia w Poznaniu
Świąteczne świadczenia dla pracowników samorządowych, potocznie nazywane „karpiowym”, wypłacane są w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W grudniu urzędnicy w całej Polsce otrzymają dodatkowe środki finansowe, których wysokość zależy od regulaminów obowiązujących w poszczególnych jednostkach. Poznań wypłaci najwyższe świadczenia świąteczne w kraju. Najniżej uposażeni pracownicy poznańskiego magistratu otrzymają 1450 złotych brutto, podczas gdy najlepiej zarabiający mogą liczyć na 1000 złotych. Środki z ZFŚS trafiły do pracowników już pod koniec listopada. Wysokość wsparcia uzależniona jest od sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika.
Podobnie wysokie świadczenia przewidziano w Gdyni, gdzie pracownicy otrzymają od 1200 do 1300 złotych brutto, w zależności od dochodu na członka rodziny. W Strzegomiu wypłaty wyniosą od 650 do 850 złotych, a w Katowicach od 500 do 800 złotych. W Zduńskiej Woli urzędnicy otrzymają od 700 do 1000 złotych brutto, a dzieci pracowników paczki o wartości do 100 złotych.
Duże miasta rezygnują z karpiowego
Według analizy przeprowadzonej przez Serwis Samorządowy PAP, który przejrzał regulaminy ZFŚS w poszczególnych miastach, nie wszystkie samorządy zdecydowały się na wypłatę świątecznych świadczeń. W Krakowie i Lublinie dodatkowe wsparcie finansowe z ZFŚS nie jest praktykowane. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnia, że świadczenia socjalne w mieście są przyznawane w zależności od sytuacji życiowej i materialnej pracowników.
Warszawa również nie przewiduje wypłat związanych ze świętami. Regulamin ZFŚS w stolicy nie zawiera zapisów o dodatkowych środkach na święta Bożego Narodzenia. Pracownicy mogą jednak ubiegać się o zapomogi z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym. Decyzja o przyznaniu takiej zapomogi zależy od indywidualnej sytuacji pracownika.
Zróżnicowanie w mniejszych miastach
W Redzikowie urzędnicy otrzymają świadczenia pieniężne od 300 do 600 złotych oraz paczki świąteczne dla dzieci warte 80 złotych. W Choroszczy wypłaty wyniosą od 90 do 350 złotych, a dodatkowo dzieci pracowników otrzymają paczki. Miasto przewidziało również wsparcie dla emerytów i rencistów.
W Koninie urzędnicy nie dostaną świątecznych świadczeń z ZFŚS, ale planowana jest wypłata dodatku motywacyjnego, którego wysokość będzie zależna od dostępnych środków w funduszu płac. Dzieci pracowników otrzymają bony upominkowe o wartości od 150 do 190 złotych.
W Gnieźnie pracownicy będą mogli ubiegać się o świadczenia świąteczne, których wysokość zostanie ustalona zgodnie z regulaminem ZFŚS. Dzieci pracowników otrzymają bony lub paczki ze słodyczami.
Jak działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest obowiązkowy w jednostkach budżetowych i samorządowych. Wysokość funduszu ustalana jest na podstawie odpisu podstawowego, który w 2025 roku wynosi 37,5 procent kwoty bazowej, czyli 2723,40 złotych na jednego zatrudnionego.
Przyznawanie świadczeń z funduszu opiera się na kryterium socjalnym. Brana jest pod uwagę sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby korzystającej z ZFŚS. Oznacza to, że wyższe wsparcie trafia do pracowników o najniższych dochodach, a najniższe do osób zarabiających najwięcej. Środki mogą być przeznaczane na różne formy wsparcia, w tym świąteczne świadczenia, jednak decyzja o ich wypłacie zależy od regulaminu obowiązującego w danym urzędzie.
Co to oznacza dla czytelnika
Pracownicy samorządowi mogą sprawdzić wysokość przysługującego im świadczenia w regulaminie ZFŚS obowiązującym w ich jednostce. Kwota zależy od dochodu na członka rodziny oraz indywidualnej sytuacji materialnej. Im niższy dochód, tym wyższe świadczenie.
Osoby zatrudnione w urzędach miast, które nie przewidują karpiowego, mogą ubiegać się o inne formy wsparcia z ZFŚS. W przypadku Warszawy dostępne są zapomogi z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym. Decyzja o przyznaniu zapomogi wymaga złożenia wniosku i udokumentowania trudnej sytuacji finansowej.
Byli pracownicy samorządowi – emeryci i renciści – również mogą mieć prawo do świadczeń świątecznych, jeśli przewiduje to regulamin ZFŚS w ich byłym miejscu pracy. W niektórych miastach, jak Choroszcz, świadczenia dla emerytów są niższe niż dla aktywnych pracowników, ale nadal stanowią formę wsparcia w okresie przedświątecznym.
Dzieci pracowników w wielu miastach otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci paczek świątecznych lub bonów upominkowych. Wartość takiego wsparcia waha się od 70 do 190 złotych, w zależności od miasta i wieku dziecka.
