Tysiące osób bez prądu, setki szkół zamkniętych, policja i straż miejska przeszukuje pustostany i klatki schodowe
Siarczysty mróz sparaliżował Polskę. Rankiem termometry w Suwałkach pokazały prawie -28°C, a bez dostaw energii pozostaje około 3,5 tys. osób. Dyrektorzy ponad 330 szkół zawiesili zajęcia lub przenieśli je do sieci. Ostrzeżenia IMGW najprawdopodobniej zostaną przedłużone.
Tysiące mieszkańców bez prądu
W poniedziałek skutki zamarzniętej infrastruktury odczuwa około 3,5 tys. osób pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Jak poinformował rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk, najwięcej odbiorców bez prądu jest na Podlasiu (około 800 osób) oraz w województwie warmińsko-mazurskim (około 850 osób).
Temperatura nad ranem w Suwałkach spadła do -27,7°C, co czyni je najzimniejszym miejscem w kraju. Dla porównania – w tym samym czasie w Warszawie termometry wskazywały -18,6°C.
Ostrzeżenia do środy, ale to nie koniec
IMGW utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym mrozem w północnej, północno-wschodniej i wschodniej części Polski. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura ma spaść do poziomu od -29°C do -24°C, a w kolejną noc – od -20°C do -17°C. Ostrzeżenia obowiązują formalnie do środy do godziny 9:00, ale Piotr Błaszczyk zaznaczył, że najprawdopodobniej zostaną przedłużone.
Ponad 330 placówek zawiesiło zajęcia
Liczba zamkniętych szkół rośnie z godziny na godzinę. Minister edukacji Barbara Nowacka informowała rano o 160 placówkach, niedługo później o 270, a na 12:30 zamkniętych było już ponad 330 szkół. Dotknęło to m.in. województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.
W samej Warszawie zajęcia zawieszone zostały w 35 z ponad 800 placówek edukacyjnych – poinformowała zastępca rzecznika stołecznego ratusza Marzena Gawkowska. Na Mazowszu zamkniętych jest ponad 170 szkół.
❄️ Ponad 330 szkół (dane z godz. 12:30) odwołało zajęcia z powodu niskich temperatur. W części z nich dyrektorzy zorganizowali naukę zdalną i zajęcia opiekuńcze.
Sytuacja dotyczy województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego,…
— Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) February 2, 2026
Policja szuka osób w pustostanach i klatkach
Komenda Główna Policji przypomniała, że silny mróz to śmiertelne zagrożenie, zwłaszcza dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych oraz nietrzeźwych. Policjanci patrolują pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy.
W przypadku zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Jeśli natomiast zauważone zostanie zwierzę bez schronienia, należy skontaktować się ze strażą miejską.
Jak przetrwać mrozy? Praktyczne zasady
- Sprawdź stan ogrzewania: jeśli masz awarie lub problemy z dostawą prądu, zgłoś to natychmiast do administratora lub służb technicznych. W przypadku braku energii elektrycznej w twoim rejonie możesz zgłosić to dostawcy prądu.
- Ogranicz wyjścia na zewnątrz: najniższe temperatury w ciągu doby występują nad ranem i wieczorem. Jeśli musisz wyjść, ubieraj się wielowarstwowo i chroń szczególnie dłonie, stopy oraz twarz.
- Reaguj, gdy widzisz kogoś w potrzebie: osoba leżąca na przystanku, w klatce schodowej lub w innym miejscu publicznym może potrzebować natychmiastowej pomocy. Zadzwoń pod 112 – to może uratować życie.
- Monitoruj informacje o zajęciach szkolnych: dyrektorzy szkół mogą zawiesić lekcje w trybie bieżącym. Sprawdzaj komunikaty placówki w mediach społecznościowych, na stronie internetowej lub w dzienniku elektronicznym.
- Zadbaj o zwierzęta domowe: skróć spacery, zapewnij ciepłe miejsce do spania i odpowiednią ilość pokarmu. Jeśli zauważysz bezdomne zwierzę, zgłoś to straży miejskiej.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.