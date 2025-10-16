Tysiące seniorów przepłacają. Te dokumenty mogą zaoszczędzić 1000 złotych miesięcznie
Pani Maria z Pragi Północ od trzech lat płaci 27 złotych miesięcznie za abonament RTV, choć ma 77 lat i przysługuje jej zwolnienie. Pan Jan z Mokotowa kupuje bilety komunikacji miejskiej za 120 złotych miesięcznie, mimo że jako 72-latek może jeździć za darmo. Oboje nie wiedzą o swoich prawach – jak tysiące innych seniorów w Polsce.
Coraz więcej miast i instytucji wprowadza specjalne ulgi dla seniorów, które mogą dać nawet kilkaset złotych oszczędności miesięcznie. Problem w tym, że znaczna część uprawnionych osób nie wie o swoich prawach lub nie wie, jak z nich skorzystać.
Abonament RTV: setki tysięcy seniorów płaci niepotrzebnie
Największym problemem jest abonament radiowo-telewizyjny. Osoby po 75. roku życia są automatycznie zwolnione z płacenia abonamentu RTV – bez względu na wysokość emerytury. To oszczędność 327,60 złotych rocznie.
Dodatkowo, seniorzy po 60. roku życia z emeryturą nieprzekraczającą 4090,86 złotych brutto miesięcznie także mogą zostać zwolnieni z opłat. W 2025 roku limit ten wzrósł z poprzednich 3577,74 złotych, co oznacza, że więcej osób może skorzystać ze zwolnienia.
Wiele osób o tym nie wie. Seniorzy otrzymują wezwania do zapłaty i płacą abonament przez lata, choć mają prawo do zwolnienia.
Tomasz z Woli nie wiedział o swoich prawach przez pięć lat. „Dopiero sąsiadka mi powiedziała, że po 75-tce można nie płacić. Poszedłem na pocztę z dowodem osobistym i od następnego miesiąca przestałem dostawać rachunki” – opowiada.
Bezpłatna komunikacja miejska: oszczędność do 180 złotych miesięcznie
Kolejną znaczącą ulgą są darmowe przejazdy komunikacją miejską. Zasady różnią się między miastami, ale oszczędności mogą być ogromne.
W stolicy osoby po 70. roku życia jeżdżą za darmo komunikacją miejską. Wystarczy dowód osobisty – nie trzeba wyrabiać żadnych dodatkowych dokumentów.
We Wrocławiu, jak podaje portal miasta, bezpłatne przejazdy przysługują już od 65. roku życia. W Poznaniu także od 70 lat, a w Krakowie obowiązują podobne zasady.
Anna z Targówka jeździła tramwajem do lekarza dwa razy w tygodniu, płacąc za bilety 8 złotych dziennie. „W miesiącu to było około 70 złotych. Gdy dowiedziałam się o darmowych przejazdach po 70-tce, poczułam się oszukana. Nikt mi o tym nie powiedział” – przyznaje.
Program „Leki 75+” i inne ulgi zdrowotne
Seniorzy po 75. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków z listy Ministerstwa Zdrowia. Bezpłatne są przede wszystkim leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego – kardiologicznych, reumatologicznych czy urologicznych.
Dodatkowo wiele samorządów oferuje lokalne programy zdrowotne: bezpłatne szczepienia, darmowe badania profilaktyczne, dopłaty do okularów i aparatów słuchowych.
Zwolnienia z opłat lokalnych – śmieci, podatki, psy
W wielu gminach seniorzy mogą zostać całkowicie zwolnieni z opłat za wywóz śmieci lub podatku od posiadania psa, jeśli ich dochód nie przekracza ustalonego progu. Konkretne zasady ustala każda gmina indywidualnie.
Janina z Piaseczna płaciła 45 złotych miesięcznie za śmieci, dopóki nie dowiedziała się o zwolnieniu dla emerytów z niskim dochodem. „W urzędzie gminy wypełniłam jeden wniosek i przestałam płacić. To 540 złotych rocznie oszczędności” – cieszy się.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz 75 lat lub więcej, jesteś automatycznie zwolniony z abonamentu RTV. Nie musisz składać żadnych wniosków, ale jeśli nadal płacisz – zgłoś się do Poczty Polskiej z dowodem osobistym.
Jeśli masz 60-74 lata i emerytę do 4090,86 złotych brutto, możesz być zwolniony z abonamentu RTV. Musisz złożyć wniosek na poczcie z dowodem osobistym i decyzją ZUS o wysokości emerytury.
Jeśli masz 70 lat lub więcej w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, jeździsz za darmo komunikacją miejską. We Wrocławiu już od 65. roku życia. Wystarczy dowód osobisty podczas kontroli.
Sprawdź w swojej gminie lokalne ulgi – od zwolnień z opłat za śmieci po programy zdrowotne. Każdy samorząd może mieć inne zasady.
Jak zdobyć potrzebne dokumenty?
Większość ulg dostępna jest dla posiadaczy podstawowych dokumentów:
- Dowodu osobistego potwierdzającego wiek
- Legitymacji emeryta-rencisty
- Decyzji ZUS o wysokości emerytury
- Karty Seniora (miejskiej lub ogólnopolskiej)
Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna i można ją wyrobić w urzędzie miasta, gminy lub przez organizacje współpracujące z programem. Daje dostęp do zniżek w całej Polsce.
Przykłady oszczędności z życia wzięte
Historia Barbary z Mokotowa: „Przez cztery lata płaciłam abonament RTV (27,30 zł miesięcznie) i kupowałam bilety miesięczne na autobus (110 zł). Łącznie 137 złotych miesięcznie, czyli 1644 złote rocznie. Gdy skończyłam 75 lat, córka sprawdziła moje prawa. Okazało się, że mogę być zwolniona z abonamentu i jeździć za darmo komunikacją. Teraz oszczędzam ponad 1600 złotych rocznie.”
Przypadek Marka z Pruszkowa: „Emerytura 3800 złotych, więc płaciłem abonament myśląc, że nie mam wyboru. Po wizycie w urzędzie gminy dowiedziałem się o zwolnieniu dla emerytów z dochodem do 4090 złotych. Dodatkowo okazało się, że nie muszę płacić za wywóz śmieci. Łącznie oszczędzam 72 złote miesięcznie.”
Karty zniżkowe dające dodatkowe korzyści
Oprócz ustawowych ulg warto wyrobić karty zniżkowe:
Poznańska Złota Karta – dla mieszkańców Poznania po 60. roku życia. Daje zniżki w instytucjach kulturalnych, sportowych i u prywatnych przedsiębiorców.
Warszawska Karta Seniora – podobne korzyści dla mieszkańców stolicy.
Ogólnopolska Karta Seniora – zniżki w całej Polsce, w tym w sanatoriach, uzdrowiskach, instytucjach kultury.
Praktyczne wskazówki na koniec
Sprawdź swoje miasto: Każdy samorząd może oferować inne ulgi. Zadzwoń do urzędu miasta/gminy i zapytaj o przysługujące Ci zniżki.
Nie płać za abonament RTV: Jeśli masz 75+ lat lub emerytę do 4090,86 zł (i ukończyłeś 60 lat), przysługuje Ci zwolnienie.
Jedź za darmo: W większości dużych miast seniorzy 70+ jeździą bezpłatnie komunikacją miejską. We Wrocławiu już od 65 lat.
Zbieraj dokumenty: Dowód osobisty, legitymacja emeryta i decyzja ZUS to podstawa do większości ulg.
Wyrabiaj karty: Karta Seniora (miejska lub ogólnopolska) daje dostęp do dodatkowych zniżek.
Pytaj o lokalne programy: Gminy oferują różne ulgi – od zwolnień z opłat po darmowe szczepienia.
Dlaczego seniorzy nie korzystają z ulg?
Główne przyczyny to brak informacji i skomplikowane procedury. Wiele osób nie wie o swoich prawach, a urzędy nie zawsze aktywnie informują o dostępnych ulgach.
Problem pogłębia fakt, że każda gmina ma własne zasady, więc trudno się połapać w gąszczu przepisów. Dodatkowo część seniorów unika załatwiania spraw urzędowych lub nie ma komu pomóc.
Dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji i pomoc rodziny w załatwieniu formalności. Jedna wizyta w urzędzie może przynieść setki złotych oszczędności rocznie.
Nie pozwól, żeby Twoje pieniądze szły na niepotrzebne opłaty. Sprawdź swoje prawa i skorzystaj z przysługujących Ci ulg. To nie łaska, ale Twoje prawo.
