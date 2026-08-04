Tysiące wyładowań nad Mazowszem. Burzowa noc dała się we znaki mieszkańcom

4 sierpnia 2026 11:09 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Miniona noc była wyjątkowo niespokojna dla mieszkańców Mazowsza. Nad regionem przeszły gwałtowne burze, którym towarzyszyły tysiące wyładowań atmosferycznych oraz intensywne opady deszczu.

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Burza w Warszawie Fot. Czytelniczka Angelica
Burza w Warszawie Fot. Czytelniczka Angelica

Jak poinformowała Stacja Meteorologiczna Mińsk Mazowiecki, w trakcie nocnych burz stacja w Mińsku Mazowieckim zarejestrowała aż 2570 wyładowań atmosferycznych. Z kolei stacja w Makówcu Dużym odnotowała 1548 wyładowań.

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Dodatkowo w Mińsku Mazowieckim spadło 12 mm deszczu, co miejscami mogło powodować utrudnienia na drogach oraz lokalne zastoiska wody.

To jeszcze nie koniec

Synoptycy ostrzegają, że to dopiero początek kolejnej fali dynamicznej pogody. W najbliższych dniach do Polski napłynie bardzo gorące powietrze, a wysokie temperatury będą sprzyjać rozwojowi kolejnych burz. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz liczne wyładowania atmosferyczne.

Zachowaj ostrożność

Podczas burz warto unikać przebywania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach oraz na bieżąco śledzić komunikaty IMGW i lokalnych służb. W przypadku gwałtownego załamania pogody najlepiej schronić się w bezpiecznym miejscu i ograniczyć podróże do niezbędnego minimum.

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