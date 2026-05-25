Uczniowie spędzą w domu prawie pół roku. Rodzice patrzą na komunikat i nie mogą uwierzyć
177 dni wolnych – to nie żart. Dokładnie tyle spędzą w domu uczniowie. Rodzice, którzy pracują, muszą znaleźć opiekę aż na pół roku.
188 dni nauki, 177 dni wolnych – i to jeszcze przed dniami dyrektorskimi
Ministerstwo Edukacji Narodowej w najnowszym komunikacie właśnie ujawniło pełny kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Oficjalna liczba to 177 dni wolnych – tyle co niemal pół roku. Ale dolicz jeszcze dni dyrektorskie, a próg 185 dni bez szkoły przestaje być teorią. Dla warszawskich rodziców jest jeszcze jedna niespodzianka: ferie zimowe wypadają w innym terminie niż rok wcześniej.
Rok szkolny 2026/2027 trwa od 1 września 2026 roku do 31 sierpnia 2027 roku – łącznie 365 dni. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 25 czerwca 2027 roku (piątek), a wakacje letnie potrwają od 26 czerwca do 31 sierpnia – to 67 dni nieprzerwanego wypoczynku. Na ławce szkolnej uczeń spędzi w całym roku szkolnym 188 dni. Na wszystko inne – 177.
Te 177 dni to liczba oficjalna, wynikająca z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1211). Nie uwzględnia jednak tzw. dni dyrektorskich – dodatkowych dni wolnych, które dyrektor każdej szkoły może sam wyznaczyć: do 8 dni w szkołach podstawowych i do 10 dni w liceach i technikach. W praktyce większość szkół korzysta z tej puli w całości lub niemal w całości, wydłużając weekendy majowe, czerwcowe lub dni przypadające pomiędzy świętami. Z dniami dyrektorskimi łączna liczba dni bez szkoły w roku 2026/2027 może osiągnąć nawet 185-187 dni – a to już zdecydowanie ponad pół roku.
Dwa tygodnie na Boże Narodzenie – ale realnie wyjdzie więcej
Zimowa przerwa świąteczna potrwa oficjalnie od środy 23 do czwartku 31 grudnia 2026 roku. Tyle mówi kalendarz MEN. Ale zaraz potem jest piątek 1 stycznia 2027 – Nowy Rok, dzień ustawowo wolny. Następnego dnia – sobota i niedziela. I tu zaczyna się arytmetyka, którą rodzice już obliczają. Poniedziałek 4 i wtorek 5 stycznia to dni, które MEN wprost wskazał jako możliwe do przeznaczenia na dni dyrektorskie – bo w środę 6 stycznia wypada Święto Trzech Króli, kolejny dzień ustawowo wolny od pracy i szkoły.
Jeśli dyrektor skorzysta z tej możliwości – a wszystko wskazuje, że znakomita większość dyrektorów tak właśnie zrobi – uczniowie wrócą do szkoły dopiero w czwartek 7 lub piątek 8 stycznia. Łączna przerwa bożonarodzeniowa może więc wynieść nawet 16-17 dni, choć oficjalnie liczy 9. Dla pracujących rodziców to bardzo konkretny problem logistyczny: 26 dni urlopu w roku to absolutne minimum, by zagospodarować same największe przerwy. Bez dziadków, świetlicy lub półkolonii nie da się tego ułożyć inaczej.
Uwaga, Warszawa: ferie zimowe 2027 wypadają w innym terminie niż rok wcześniej
To najważniejsza zmiana dla stołecznych rodziców. W roku szkolnym 2025/2026 mazowieckie miało ferie zimowe w pierwszej turze: 19 stycznia – 1 lutego 2026. W nowym roku szkolnym 2026/2027 województwo mazowieckie zostało przesunięte do drugiej tury: 1-14 lutego 2027 roku. Ferie warszawskich uczniów zaczną się więc o 2 tygodnie później niż rok wcześniej.
Dla części rodziców, którzy już zarezerwowali wyjazdy zimowe bazując na poprzednim harmonogramie lub którzy planowali zsynchronizować urlop z terminem ferii z poprzedniego roku – to istotna zmiana. Warto też wiedzieć, że w tym samym nowym terminie (1-14 lutego) ferie mają też uczniowie z województw: pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
|Przerwa / wolne
|Termin oficjalny
|Realny zakres (z dyrektorskimi)
|Dzień Edukacji Narodowej
|14 października 2026 (śr.)
|1 dzień; możliwy długi weekend z dyrektorskim
|Wszystkich Świętych
|1 listopada 2026 (niedz.)
|Wypada w niedzielę; 2 listopada możliwy dzień dyrektorski
|Święto Niepodległości
|11 listopada 2026 (śr.)
|Środek tygodnia; możliwe dyrektorskie 12-13 listopada
|Zimowa przerwa świąteczna
|23-31 grudnia 2026
|Do 7-8 stycznia 2027 (z Nowym Rokiem, Trzema Królami i dyrektorskimi)
|Ferie zimowe (Warszawa / Mazowsze)
|1-14 lutego 2027
|14 dni (II tura – zmiana względem 2025/2026)
|Wiosenna przerwa świąteczna
|25-30 marca 2027
|6 dni (Wielkanoc 28 marca 2027)
|Boże Ciało
|27 maja 2027 (czw.)
|Piątek 28 maja możliwy dzień dyrektorski – długi weekend
|Wakacje letnie
|26 czerwca – 31 sierpnia 2027
|67 dni (dla maturzystów wcześniej – od 30 kwietnia)
Maturzyści kończą rok już w kwietniu – dwa miesiące wcześniej niż reszta
Osobna kategoria to uczniowie klas programowo najwyższych – liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Ich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 30 kwietnia 2027 roku – a więc niemal dwa miesiące wcześniej niż dla pozostałych uczniów. Potem czekają ich egzaminy maturalne, których terminy ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – zgodnie z przepisami musi to zrobić do 20 sierpnia 2026 roku. Orientacyjnie matury mogą się zacząć od 10 maja 2027 roku.
Warto też wiedzieć, że gdy w szkole odbywają się egzaminy ósmoklasisty lub maturalne, część klas może mieć zawieszone zajęcia dydaktyczne nawet na kilka dni – to kolejna kategoria „ukrytych” dni wolnych, której nie uwzględnia żaden oficjalny kalendarz.
Długie weekendy – kiedy warto wziąć jeden dzień urlopu
Poza głównymi przerwami w roku szkolnym 2026/2027 jest kilka momentów, gdy jeden dzień urlopu rodzica przekłada się na kilkudniowy odpoczynek całej rodziny. Święto Niepodległości 11 listopada wypada w środę – oznacza to, że przy dniach dyrektorskich w czwartek i piątek możliwy jest 5-dniowy weekend bez ruszania urlopu. Podobna sytuacja pojawi się przy Bożym Ciele 27 maja 2027 (czwartek) – piątek 28 maja jako dzień dyrektorski to klasyk, z którym liczy się większość szkół.
Dla rodziców planujących urlopy poza szczytem sezonu: wakacje letnie 2027 zaczną się 26 czerwca (piątek) i potrwają do 31 sierpnia (poniedziałek). To 67 dni – jeden z dłuższych letnich wypoczynków w ostatnich latach, bo 1 września 2027 roku to środa.
Warszawa: półkolonie, świetlice i logistyka rodzica pracującego
Dla warszawskich rodziców pracujących na etacie skala wyzwania jest prosta do obliczenia. 26-dniowy urlop wypoczynkowy wystarczy, by zagospodarować wakacje letnie (67 dni) tylko wtedy, gdy drugie z rodziców również bierze urlop, a przynajmniej część czasu spędza z dzieckiem u dziadków lub na zorganizowanym wypoczynku. Ferie zimowe (14 dni) i przerwa świąteczna (realnie do 17 dni) to kolejne ponad 4 tygodnie wymagające opieki.
Stołeczny Ośrodek Sportu i Biuro Edukacji m.st. Warszawy organizują półkolonie w każdym z tych okresów – zapisy zazwyczaj ruszają z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i miejsca w popularnych lokalizacjach wypełniają się szybko. Biorąc pod uwagę zmianę terminu ferii mazowieckich na 1-14 lutego, rodzice, którzy zaplanowali urlop na styczeń bazując na poprzednim kalendarzu, muszą zweryfikować swoje plany – dzieci będą wówczas w szkole.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj urlop zanim skończy się czerwiec
1. Zmień daty ferii w kalendarzu już dziś. Jeśli jesteś warszawiakiem i planowałeś zimowy wyjazd w drugiej połowie stycznia 2027 roku – to błąd. Ferie mazowieckie w roku szkolnym 2026/2027 przypadają na 1-14 lutego 2027. W szkole ruszają w poniedziałek 3 lutego zajęcia – nie, przepraszam: szkoła jest do 31 stycznia, a ferie zaczynają się 1 lutego. Zarezerwuj hotel lub apartament na ten właśnie termin.
2. Przerwa świąteczna jest dłuższa, niż oficjalnie wygląda. Planując opiekę nad dzieckiem w grudniu i styczniu, przyjmij wariant ostrożny: szkoła zamknięta od 23 grudnia do 7 lub 8 stycznia. Sprawdź w sekretariacie konkretnej szkoły po ogłoszeniu planu dyrektorskiego – zazwyczaj pojawia się we wrześniu.
3. Wyprzedź zapisy na półkolonie i obozy letnie. Biuro Edukacji m.st. Warszawy uruchamia zapisy na letnie półkolonie zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia. Popularne turnusy są pełne w ciągu kilku dni. Nie czekaj z tym do maja.
4. Sprawdź, ile dni dyrektorskich zaplanowała szkoła twojego dziecka. Plan wychowawczy z wykazem dni wolnych powinien być dostępny na stronie szkoły lub w sekretariacie najpóźniej do końca września 2026 roku. Zdarza się, że szkoły wyznaczają dni dyrektorskie w trakcie roku – mają obowiązek powiadomić rodziców co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
5. Jeśli korzystasz z urlopu na żądanie lub elastycznego czasu pracy – warto uzgodnić z pracodawcą z wyprzedzeniem terminy największych przerw szkolnych. Pracodawca nie musi wyrażać zgody na urlop na żądanie w dowolnym terminie, ale wcześniejsze ustalenia zwykle działają lepiej niż nagłe prośby w środku listopada czy stycznia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.