„UE chce sięgnąć po oszczędności Europejczyków”? Padła kwota 10 bilionów euro. Sprawdzamy, co naprawdę planuje Bruksela
W sieci ponownie pojawiły się alarmujące informacje o rzekomym planie przejęcia prywatnych oszczędności mieszkańców Unii Europejskiej. Dyskusję wywołało wystąpienie Ursuli von der Leyen, która mówiła o około 10 bilionach euro zgromadzonych przez europejskie gospodarstwa domowe na rachunkach bankowych. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się określenia takie jak „konfiskata” czy „zamach na oszczędności”.
Sprawdziliśmy dokumenty Komisji Europejskiej i aktualny stan unijnego projektu. Nie ma planu konfiskowania pieniędzy znajdujących się na kontach bankowych. Bruksela rzeczywiście chce jednak doprowadzić do tego, aby większa część prywatnych oszczędności była inwestowana w europejską gospodarkę.
Von der Leyen mówiła o 10 bilionach euro
Źródłem zamieszania jest wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej z 27 sierpnia. Von der Leyen wskazywała, że Europa dysponuje zarówno technologiami, jak i ogromnymi oszczędnościami, ale ma problem z finansowaniem rozwoju przedsiębiorstw.
Według danych przywoływanych przez Komisję około 10 bilionów euro oszczędności gospodarstw domowych w UE znajduje się w depozytach bankowych. Von der Leyen mówiła również, że znaczna część europejskiego kapitału jest inwestowana poza kontynentem.
Nie jest to zresztą nowa liczba. Komisja Europejska już w marcu 2025 roku informowała, że około 70 proc. oszczędności gospodarstw domowych w UE – o wartości około 10 bilionów euro – znajduje się w depozytach.
Bruksela chce „uruchomić” część tych pieniędzy
Tu znajduje się sedno całej sprawy. Komisja chce stworzyć warunki, w których Europejczycy będą częściej inwestowali swoje pieniądze zamiast pozostawiać je wyłącznie na rachunkach i lokatach.
Służyć temu ma Unia Oszczędności i Inwestycji – Savings and Investments Union (SIU). Strategia została przedstawiona przez Komisję w marcu 2025 roku i jest obecnie rozwijana. Jej założeniem jest lepsze połączenie prywatnych oszczędności z finansowaniem przedsiębiorstw i inwestycji w Europie.
Von der Leyen oceniła, że proponowane rozwiązania dotyczące m.in. sekurytyzacji, inwestycji banków i ubezpieczycieli oraz integracji europejskich rynków mogłyby uruchomić do 470 mld euro dodatkowych inwestycji.
Czy UE będzie mogła zabrać pieniądze z konta?
Nie. Z dostępnych obecnie dokumentów nie wynika taki mechanizm.
To najważniejsze rozróżnienie, ponieważ w internetowych przekazach słowa o wykorzystaniu europejskich oszczędności zaczęto interpretować jako zapowiedź odebrania obywatelom pieniędzy.
Komisja przedstawia projekt jako system zachęt i poszerzenia możliwości inwestowania, a nie przymusowego przenoszenia środków. W materiałach dotyczących SIU podkreśla, że chodzi o stworzenie większego wyboru dla osób, które chcą inwestować i pomnażać oszczędności.
W dokumentach przywołanych również w materiale Konkret24 zapisano, że obywatele mają zachować kontrolę nad tym, gdzie przechowują pieniądze i na co je przeznaczają.
Pieniądze mają zostać w rękach właścicieli
To oznacza, że określenie „konfiskata oszczędności” jest niezgodne z obecnymi założeniami projektu.
Nie oznacza to natomiast, że Bruksela nie interesuje się ogromnym kapitałem znajdującym się na rachunkach Europejczyków. Wręcz przeciwnie. Komisja otwarcie wskazuje, że chce stworzyć system, dzięki któremu większa jego część będzie trafiała na rynek kapitałowy i pośrednio finansowała europejskie przedsiębiorstwa.
Oficjalnym argumentem jest korzyść dla obu stron: firmy mają uzyskać łatwiejszy dostęp do kapitału, natomiast oszczędzający – większy wybór instrumentów, które potencjalnie mogą przynosić wyższe stopy zwrotu niż zwykłe depozyty.
Projekt nie jest już tylko luźnym pomysłem
Unia Oszczędności i Inwestycji jest obecnie jednym z konkretnych kierunków polityki gospodarczej UE. Jeszcze 10 lipca 2026 roku ministrowie finansów państw członkowskich omawiali jeden z kluczowych elementów projektu – pakiet dotyczący integracji rynku i nadzoru. Rada UE informowała o politycznej woli osiągnięcia porozumienia w tej sprawie w 2026 roku.
Dlatego warto oddzielić dwie rzeczy. Prawdą jest, że UE chce, aby część ogromnych prywatnych oszczędności Europejczyków została skierowana w stronę inwestycji w europejską gospodarkę. Nieprawdą jest natomiast, że przedstawiony obecnie projekt daje Brukseli prawo do konfiskowania pieniędzy z prywatnych rachunków.
Sama strategia zakłada przede wszystkim stworzenie zachęt, produktów inwestycyjnych oraz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku kapitałowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.