UE każe gromadzić zapasy i przygotować się na najgorsze. 3 dni bez pomocy
Komisja Europejska ogłosiła coś, czego jeszcze kilkanaście lat temu nikt w Brukseli nie śmiałby powiedzieć wprost: każdy Europejczyk ma obowiązek samodzielnie zadbać o swoje przetrwanie w pierwszych dobach kryzysu. Strategia „Unia Gotowości” zakłada, że każde z 450 milionów gospodarstw domowych na terenie Wspólnoty powinno być zdolne do funkcjonowania przez co najmniej 72 godziny bez dostępu do sklepów, służb ratunkowych, prądu i bieżącej wody. To nie jest kolejny biurokratyczny dokument – to fundamentalna zmiana myślenia o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo obywateli.
Połowa Europejczyków nie dałaby rady nawet trzech dni
Punkt wyjścia dla nowej strategii jest niepokojący. Badania Eurobarometru, na które powołuje się Komisja Europejska, pokazują, że około połowa mieszkańców Unii po 3 dniach zakłóceń w dostawach zostałaby bez dostępu do żywności i czystej wody pitnej. To nie dotyczy wyłącznie krajów Europy Wschodniej – problem jest równie poważny w bogatych państwach Zachodu, gdzie kultura gromadzenia zapasów praktycznie zanikła.
Szczególnie wyraźnie widać to w dużych aglomeracjach. Mieszkańcy miast żyją w systemie logistycznym opartym na filozofii „dokładnie na czas” – półki w sklepach uzupełniane są co kilka godzin, a przeciętne gospodarstwo domowe trzyma zapasy na jeden, może dwa dni. Wystarczy kilkadziesiąt godzin poważnej awarii infrastruktury, by w supermarketach nie zostało nic do kupienia. Pandemia COVID-19 pokazała ten mechanizm z całą brutalnością – puste półki z papierem toaletowym i mąką stały się symbolem pierwszych tygodni lockdownu wiosną 2020 roku.
Pandemia, Ukraina, sabotaż – trzy powody, dla których Bruksela zmieniła kurs
Strategia nie powstała w próżni. Komisja Europejska wskazuje 3 konkretne doświadczenia ostatnich lat, które zmusiły ją do przeformułowania doktryny bezpieczeństwa cywilnego.
Pierwszym był COVID-19. Pandemia obnażyła krytyczne słabości europejskich łańcuchów dostaw – od maseczek przez leki po podstawowe produkty spożywcze. Zarządzanie kryzysowe okazało się chaotyczne, a sprzeczne komunikaty rządów podważały zaufanie społeczne i wydłużały trwanie kryzysu.
Drugim impulsem była rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 roku. Po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny Europa stanęła twarzą w twarz z pełnoskalowym konfliktem zbrojnym na kontynencie. Okazało się, że wiele państw członkowskich nie ma aktualnych planów ewakuacji, zapasów strategicznych ani przygotowanych procedur na wypadek rozszerzenia się konfliktu.
Trzecim i narastającym zagrożeniem jest wojna hybrydowa – kampanie sabotażowe, cyberataki na infrastrukturę krytyczną i podpalenia magazynów. Tylko w 2024 roku w krajach NATO odnotowano dziesiątki takich incydentów. Celem jest to samo: sparaliżować oczyszczalnie wody, sieci energetyczne, węzły transportowe – i wywołać chaos wystarczający do destabilizacji całych społeczeństw, bez jednego wystrzału z broni konwencjonalnej.
30 działań, 72 godziny i data graniczna: 2026 rok
Strategia „Unia Gotowości” obejmuje 30 konkretnych działań. Jej centralnym, najbardziej namacalnym elementem jest zalecenie dotyczące zapasów domowych – ale zgodnie z załącznikiem do wspólnego komunikatu, Komisja Europejska i państwa członkowskie mają opracować szczegółowe wytyczne do osiągnięcia samowystarczalności na poziomie 72 godzin już w 2026 roku.
Co konkretnie powinno znaleźć się w domowym zestawie awaryjnym? Komisja precyzuje:
- Woda – minimum 3 litry na osobę dziennie, co dla 4-osobowej rodziny oznacza co najmniej 36 litrów wody butelkowanej przeznaczonej wyłącznie na cele kryzysowe.
- Żywność – produkty o długim terminie przydatności, niewymagające gotowania ani chłodzenia: konserwy mięsne i rybne, sucha fasola, soczewica, ryż, makaron, kasze, batony energetyczne, orzechy, suszone owoce.
- Leki i apteczka – pełny zapas leków przyjmowanych na stałe przez domowników, podstawowe środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe i dezynfekujące.
- Sprzęt awaryjny – radio na baterie lub korbkę do odbioru komunikatów kryzysowych, latarki z zapasem baterii, powerbank, świece i zapałki.
- Dokumenty – kopie dowodu osobistego, paszportu, aktów urodzenia i dokumentów własnościowych, najlepiej w wodoszczelnym opakowaniu i na pendrivie.
Komisarz do spraw gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib ujęła cel strategii krótko: „Gotowość musi być wpleciona w tkankę naszych społeczeństw – każdy ma do odegrania swoją rolę. Dzisiejsze zagrożenia są szybkie, złożone i wzajemnie powiązane; nasza reakcja musi być bardziej proaktywna, bardziej zintegrowana i lepiej skoordynowana na szczeblu europejskim” (Rzeczpospolita, 25.06.2025).
Niemcy wzorem, Finlandia pionierem, Polska ma swoje RCB
Nie wszystkie kraje startują z tego samego miejsca. Finlandia i Szwecja od lat posiadają rozbudowane systemy obrony cywilnej – Sztokholm rozesłał do każdego gospodarstwa domowego poradnik „Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna” jeszcze kilka lat temu. Komisja Europejska wprost wskazuje te nordyckie modele jako wzór dla reszty kontynentu.
Liderem we wdrażaniu nowych standardów zostały jednak Niemcy, które zaktualizowały swoją Ramową Dyrektywę dla Obrony Całościowej – szczegółowy dokument definiujący protokoły działania dla administracji, przedsiębiorstw strategicznych i ludności cywilnej na wypadek konfliktu zbrojnego w Europie lub w jej sąsiedztwie.
Polska nie jest w tej kwestii kompletnym nowicjuszem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już w 2022 roku opublikowało poradnik „Bądź Gotowy”, który zaleca przygotowanie domowych zapasów nie na 72 godziny, lecz na 3 do 7 dni – a więc znacznie więcej niż minimum unijne. RCB rekomenduje m.in. 14 litrów wody na osobę (jako zapas tygodniowy), spakowany plecak ewakuacyjny z ponad 25 pozycjami wyposażenia oraz plan kontaktu z rodziną na wypadek braku internetu i sieci komórkowych. W 2025 roku, kiedy Polska sprawuje prezydencję w Radzie UE, nasze rozwiązania – w tym system Alert RCB znany z czasów pandemii – są prezentowane jako modelowe na forum całej Wspólnoty.
72 godziny to za mało? Część analityków ma wątpliwości
Strategia nie jest wolna od krytyki. Część analityków bezpieczeństwa wskazuje, że historyczne doświadczenia katastrof – od rozległych awarii sieci energetycznych po zniszczenia infrastruktury po powodziach – pokazują, że przywrócenie pełnej funkcjonalności zajmuje często tygodnie, nie dni. Trzy doby samodzielności to w takim scenariuszu absolutne minimum, nie komfortowa rezerwa.
Drugi nurt krytyki dotyczy nierówności ekonomicznych. Skompletowanie pełnego zestawu awaryjnego to wydatek, który dla gospodarstw domowych o niskich dochodach może oznaczać rezygnację z czegoś innego. Część ekspertów postuluje, by rządy wprowadziły system subsydiów lub ulg podatkowych na zakup podstawowych produktów długoterminowego przechowywania – inaczej „gotowość kryzysowa” stanie się kolejnym przywilejem lepiej sytuowanych. Na razie żadne państwo członkowskie nie ogłosiło takich mechanizmów wsparcia.
Warto też pamiętać, że strategia „Unia Gotowości” to na razie dokument zalecający, nie rozporządzenie nakładające obowiązki prawne. Komisja Europejska zapowiedziała, że szczegóły finansowania całego programu przedstawi wraz z propozycją wieloletniego budżetu UE. Do tego czasu wdrożenie zaleceń w poszczególnych krajach będzie zależeć od woli politycznej rządów i od tego, jak skutecznie będą komunikować potrzebę indywidualnych przygotowań – nie wywołując przy tym paniki.
Co to oznacza dla czytelnika – praktyczne kroki podejmij już teraz
Niezależnie od dalszego przebiegu prac legislacyjnych, zalecenia Komisji Europejskiej i RCB są już dziś dostępne i warto je wdrożyć. Kilka praktycznych kroków:
- Zacznij od wody. To najpilniejszy element. Kup kilka zgrzewek wody butelkowanej i trzymaj je w chłodnym miejscu – dla 4-osobowej rodziny potrzeba co najmniej 36 litrów na 72 godziny, a 56 litrów zapewni spokojny tydzień.
- Zrób przegląd spiżarni. Konserwy, suchy makaron, ryż, kasza, batony – to produkty, które wytrzymują miesiące bez chłodzenia. Uzupełniaj je stopniowo przy okazji zwykłych zakupów, żeby nie robić jednorazowego, kosztownego zakupu.
- Sprawdź leki. Jeśli ktoś w domu przyjmuje leki na stałe, zadbaj, żeby zawsze mieć zapas na co najmniej tydzień do przodu – nie czekaj z wizytą do lekarza do ostatniej tabletki.
- Kup radio na baterie. W razie awarii prądu i sieci komórkowych tylko tradycyjne radio AM/FM zapewni dostęp do oficjalnych komunikatów kryzysowych.
- Przygotuj kopie dokumentów. Zdjęcia dowodu, paszportu i umowy ubezpieczenia na telefonie i pendrivie trzymanym poza domem mogą zaoszczędzić tygodni formalności po ewakuacji lub zalaniu mieszkania.
- Sprawdź stronę alert.rcb.gov.pl – tam znajdziesz pełną, aktualną listę rekomendowanego wyposażenia awaryjnego opracowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w tym szczegółowy spis plecaka ewakuacyjnego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.