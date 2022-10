Ukraiński przemytnik przewoził nielegalnych imigrantów w chłodni. Dzieci jechały w fatalnych warunkach! [WIDEO]

#FunkcjonariuszeSG z #placówka w Sanoku zatrzymali kuriera przewożącego 23 imigrantów z Turcji i Syrii. Cudzoziemców przywieziono do Polski ze Słowacji🇸🇰 Sposób transportu cudzoziemców,w tym kobiet i dzieci, pokazuje bezwzględność przemytników. 👉 https://t.co/4BCdAjCG7m #BiOSG pic.twitter.com/5ND0Sdmx9K

Imigranci zeznali, że przemytnicy obiecali im transport do Niemiec. Za ten etap podróży zapłacili po 700 euro. Z kolei obywatele Turcji zapłacili za tras ę ze swojego kraju do Niemiec po 5 tys. euro każdy. Mieszkają tam ich rodziny, do których chcieli dołączyć.

Decyzją sądu cudzoziemcy zostali umieszczeni na okres 3 miesięcy w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Jak się okazało ukraiński kurier przebywał w Polsce nielegalnie. Posiadał wyłącznie dowód osobisty. Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie, gdzie prowadzono stosowne czynności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.